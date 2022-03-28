México triunfa contra Honduras pero aún no clasifica a Qatar 2022

Durante el partido de hoy, México logró sacar el triunfo en su visita a la cancha de Honduras con un gol de Edson Álvarez. Sin embargo, a pesar del triunfo aún no logran amarrar su pase directo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y llegará a buscarlo en el partido frente a El Salvador.

¡A nada de Qatar! @miseleccionmx derrotó 0-1 a Honduras y aseguró por lo menos el repechaje mundialista rumbo a #Qatar2022.



Debido al resultado de EU y Panamá, "El Tri" tendrá que esperar al miércoles para poder conseguir matemáticamente el boleto directo al #Mundial. pic.twitter.com/r4frJorTyt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 28, 2022

Edson Álvarez otorga triunfo a México

No fue hasta el segundo tiempo cuando la Selección Mexicana se puso en ventaja. Luego de haber insistido con más ganas que fútbol, un cabezazo de Edson Álvarez a primer poste los puso por delante en el marcador.

En un cobro de tiro de esquina, Raúl Jiménez intentó cabecear a segundo poste, la defensa de Honduras conectó pero al final, el balón dio en la cabeza de Edson, para terminar en el fondo de las redes.

Johan Vásquez falló el posible segundo gol para México

El gol que daría tranquilidad, se quedó en la testa de Johan Vásquez. Luego de ponerse en ventaja, México mantuvo la posesión del balón y también la presión en el área rival, pero no logró capitalizarlo.

Tras un cobro de córner, la defensa rechazó pero Héctor Herrera la volvió a meter al área, para que Vásquez cabeceara pero apenas por un lado del arco.

¡Casi marca @Johanvasquez23! 😱

Remató de cabeza y el ⚽️ se fue por un lado. 🔨



⏱ 85’ | HON 0-1 MEX



#ApoyoIncondicional | #HechoDeLosMexicanos — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2022

Honduras apenas inquietó a Memo Ochoa

Durante la segunda parte del partido, Honduras la tuvo más clara con una jugada rápida tras un ataque del equipo de México. Un zurdazo potente de volea terminó metiendo en aprietos a Memo Ochoa; sin embargo alcanzó a resolverlo bien.

Al ya estar eliminados, los catrachos no mostraron el espíritu que los caracteriza, sobre todo jugando como locales. Una jugada de peligro en todo el partido y siguen sin ganar en el Octagonal Final.

¿Cuándo será el próximo partido de México?



El siguiente partido de México será en la cancha del Estadio Azteca ante El Salvador. El combinado azteca se medirá a la ‘Selecta’ el próximo miércoles 30 de marzo a las 19:05 horas, tiempo del centro del país.