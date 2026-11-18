México perdió su reconocimiento como país libre de transmisión autóctona de sarampión, lo que ha desatado críticas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Diputados de la Comisión de Salud señalaron a ambos exfuncionarios por las decisiones tomadas durante su administración, especialmente hacia el presupuesto destinado a la vacunación.

México pierde estatus libre de sarampión; ¿hay culpables?

Legisladores de la Comisión de Salud señalaron que, entre 2022 y 2025, el Gobierno federal recortó más de 44 mil millones de pesos al Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud.

Estas decisiones presupuestales habrían tenido un impacto directo para la protección de los niños y adultos contra enfermedades como el sarampión.

Durante el gobierno de López Obrador, México registró brotes de sarampión, donde incluso, cuando López-Gatell ocupaba la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se confirmaron 196 casos.

Posteriormente, en 2024, la Secretaría de Salud había reportado siete casos hasta la semana epidemiológica 21, pero el repunte más grave se dio a partir de 2025.

Desde entonces, México acumula más de 20 mil 700 casos y 50 muertes, de acuerdo con las cifras epidemiológicas.

Frente a la pérdida del estatus de México como país libre de sarampión, desde el Congreso exigimos:



1. Que se investigue y sancione a quienes permitieron el desabasto de vacunas y la cancelación de las jornadas de vacunación, empezando por López-Gatell y quienes fueron… https://t.co/cJa2ThHzBs — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) November 17, 2026

Secretaría de Salud responde: México solo tiene 14 casos activos de sarampión

Tras la decisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Secretaría de Salud aseguró que el retiro del reconocimiento no representa un aumento descontrolado de contagios.

A través de una tarjeta informativa señalaron que entre 2025 y 2026 se han aplicado 40 millones de vacunas contra el sarampión, con una cobertura del casi 90%.

Además, señaló que actualmente solo hay 14 casos activos en el país, de los cuales 12 se concentran en Chiapas.

Pese a estas cifras, la Organización Panamericana de la Salud retiró a México el reconocimiento como país libre de sarampión, que había obtenido en 2016.