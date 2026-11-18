La Organización Panamericana de la Salud, OPS, determinó retirar oficialmente a México el estatus de país libre de sarampión.

El anuncio se dio luego de que los contagios acumulados desde el año pasado superaran los 20 mil 700 casos y provocaran 50 fallecimientos, sumándose así a Bolivia y Estados Unidos en esta medida sanitaria.

¿Qué dijeron las autoridades sobre los brotes de sarampión en México?

OPS sobre sarampión en México

Durante su anuncio oficial, la OPS explicó que cuando un país registra transmisión sostenida durante más de doce meses de un mismo genotipo y linaje del virus, se considera que la transmisión del sarampión se ha restablecido.

Bajo este criterio técnico, la Comisión concluyó que volvió la transmisión endémica en México, Bolivia y Estados Unidos, por lo que aceptó la recomendación de retirarles el certificado de eliminación.

¡Alerta sanitaria por sarampión!



La Organización Panamericana de la Salud determinó que #México perdió su condición de país libre de sarampión tras reportar 14 casos activos.



El repunte se atribuye al movimiento antivacunas y al desabastecimiento de biológicos durante el… pic.twitter.com/s1eV1XGlVT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

Contagios y muertes por sarampión en México

México pasó de registrar apenas cinco casos importados en 2018 a sumar 20 mil 701 contagios acumulados desde 2025 hasta la fecha, además de 50 muertes relacionadas con la enfermedad.

En lo que va de 2026, la mayor concentración de casos se ubica en los estados de Jalisco, Chiapas y la Ciudad de México.

¿Qué provocó el repunte de casos de sarampión?

El regreso de esta enfermedad prevenible se atribuye principalmente al desabastecimiento de biológicos registrado durante el sexenio pasado, y al avance de los movimientos antivacunas que redujeron las coberturas de inmunización en la población infantil.

¿Qué otros países perdieron la certificación junto con México?

La determinación de la Organización Panamericana de la Salud no fue exclusiva para territorio mexicano, pues en la misma resolución el organismo internacional retiró el estatus de eliminación del sarampión tanto a Estados Unidos como a Bolivia al comprobarse la circulación continua del virus por más de un año.

Bebés nacen con sarampión en décadas...#EstadosUnidos confirmó casos de sarampión congénito, una situación poco común que vuelve a encender las alertas sanitarias en medio del repunte de contagios.https://t.co/aoC0UmAWfC pic.twitter.com/MWre6phLSK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

¿Qué dijo la Secretaría de Salud en México del sarampión?

Minutos antes del anuncio de la OPS, durante la conferencia matutina, la Secretaría de Salud afirmó que los contagios van a la baja, que hay vacunas disponibles para toda la población y que mantienen un cerco epidemiológico con la meta de recuperar el control de la enfermedad hacia 2027, todo esto a pesar del anuncio de las autoridades internacionales.