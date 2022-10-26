La meta es traer a México los Juegos Olímpicos 2036: Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que se postulará a México para ser sede de los Juegos Olímpicos 2036.

En conferencia de prensa, Ebrard explicó que México no es solo potencia deportiva, sino que tiene una democracia sólida y una economía de las mejores del mundo, por lo que aseguró que la meta es que sea sede de los Juegos Olímpicos 2036.

#EnVivo | Anuncio sobre la postulación de México para los Juegos Olímpicos. https://t.co/gf0mLBcoxG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 26, 2022

Ebrard detalló que respalda la propuesta del Comité Olímpico México (COM) y que el gobierno federal aportaría solo el 10% para que México sea sede de los Juegos Olímpicos 2036, por lo que rechazó que haya un endeudamiento.

En noviembre se conocerá comité promotor de Juegos Olimpicos 2036

Ebrard explicó que el COM ha seguido una serie de pasos desde julio para postular a México como sede de Juegos Olímpicos de 2036 o 2040 en caso de no ser votado por el Comité Olímpico Internacional.

Dijo que se invitará a todos los que promoverán organizar los Juegos Olímpicos 2036 como empresarios, deportistas, cultura y el gobierno, que conformará un comité organizador el cual se dará a conocer el 30 de noviembre de 2022.

Una vez que se instale el comité se iniciarán los estudios que solicita el Comité Olímpico Internacional sobre financiamiento, que se divide en 30% por la venta de boletos, el 30% de los patrocinadores, 10% lo pone el gobierno sede y el 30% el Comité Olímpico Internacional.

Cuáles serán las sedes de los Juegos Olímpicos 2036

Ebrard explicó que con el comité promotor se buscará cual sería la ciudad de México que fungirá como la sede principal de los Juegos Olímpicos 2026 y qué otras regiones del país pueden participar.

Pero aseguró que se consultará con las ciudades, ya que no puede decidir por los gobiernos locales si son sede o no de esta justa olímpica.

