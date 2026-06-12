¿Los conocías? Estadio Ciudad de México; escenario de tres históricos momentos mundialistas en triunfo sobre Sudáfrica
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ inició con tres datos históricos en el Estadio de la Ciudad de México durante el partido inaugural contra Sudáfrica.
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancó oficialmente este jueves 11 de junio con una contundente victoria de la Selección Méxicana sobre Sudáfrica en juego de la Jornada 1 del Grupo A. Con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el Estadio Ciudad de México se convirtió en testigo de tres momentos históricos tras el triunfo tricolor.
Desde una fortaleza Azteca, hasta un glorioso triunfo en medio de 96 años de la historia mundialista; estos son los tres datos que dejó el juego inaugural del certamen futbolístico.
México, una fortaleza que mantiene hegemonía tras victoria sobre Sudáfrica
La victoria sobre Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ permitió a la Selección Mexicana mantener una marca histórica en el antes Azteca.
A lo largo de las tres certamenes mundialistas que ha albergado el inmueble, el Tricolor ha disputado ocho partidos oficiales sobre esa cancha sin conocer la derrota, acumulando seis triunfos y dos empates.
Partidos de México en el Estadio Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA México 1970
- 31 de mayo de 1970 | México 0-0 Unión Soviética
- 7 de junio de 1970 | México 4-0 El Salvador
- 11 de junio de 1970 | México 1-0 Bélgica
Partidos de México en el Estadio Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA México 1986
- 3 de junio de 1986 | México 2-1 Bélgica
- 7 de junio de 1986 | México 1-1 Paraguay
- 11 de junio de 1986 | México 1-0 Irak
- 15 de junio de 1986 | México 2-0 Bulgaria
Partidos de México en el Estadio Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
11 de junio de 2026 | México 2-0 Sudáfrica
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Tras Brasil, Rusia y Catar, Raúl Jiménez finalmente marca en un Mundial
Raúl Jiménez tuvo que esperar tres Copas del Mundo para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera; el delantero mexicano finalmente marcó su primer gol en un Mundial durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, poniendo fin a una larga sequía que se había extendido desde Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.
El atacante formado en las fuerzas básicas del América llegó al torneo de 2014 como una de las promesas del futbol mexicano, pero apenas disputó algunos minutos. Cuatro años después volvió a tener participación en Rusia y posteriormente en Catar, aunque el ansiado gol seguía sin llegar.
La recompensa apareció en su séptimo partido mundialista; después de acumular 183 minutos en cancha a lo largo de sus participaciones en Mundiales, Jiménez encontró finalmente el camino al gol y escribió una página especial en su historia con la Selección Mexicana.
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014
- Brasil | México 0-0 Brasil
- Ingresó al minuto 84
- Jugó 6 minutos
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018
Alemania | México 0-1 Alemania
- Ingresó al minuto 66
- Jugó 24 minutos
Brasil | México 2-0 México
- Ingresó al minuto 60
- Jugó 30 minutos
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022
México 0-0 Polonia
- Ingresó al minuto 71
- Jugó 19 minutos
Argentina 2-0 México
- Ingresó al minuto 66
- Jugó 24 minutos
Arabia Saudita 1-2 México
- Ingresó al minuto 77
- Jugó 13 minutos
Copa Mundial de la FIFA 2026™
México 2-0 Sudáfrica
- Titular: Marcó su primer gol en una Copa del Mundo
- Anotó al minuto 67
- Jugó 67 minutos
La pelota al 9 ☝⚽🇲— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026
Raúl Jiménez anotó su primer gol en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™️. Lo hizo en su casa y con su gente 🇲🇽#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca
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México acaba con malaria en partido inaugural tras victoria sobre Sudáfrica
La victoria de México sobre Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo representó tres puntos importantes en la fase de grupos. El triunfo también permitió al Tricolor terminar con una larga racha sin victorias en partidos inaugurales de Copas del Mundo.
Durante décadas, la Selección Mexicana había enfrentado dificultades cada vez que le correspondía abrir un Mundial, acumulando derrotas dolorosas y algunos empates históricos.
Fue hasta su octava participación en un juego inaugural cuando finalmente logró celebrar una victoria, al imponerse 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930™
- Francia 4-1 México
Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950™
- Brasil 4-0 México
Copa Mundial de la FIFA Suiza 1954™
- Brasil 5-0 México
Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958™
- Suecia 3-0 México
Copa Mundial de la FIFA Chile 1962™
- Brasil 2-0 México
Copa Mundial de la FIFA México 1970™
- México 0-0 Unión Soviética
Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™
- Sudáfrica 1-1 México
Copa Mundial de la FIFA 2026™
- México 2-0 Sudáfrica