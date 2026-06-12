¿Los conocías? Estadio Ciudad de México; escenario de tres históricos momentos mundialistas en triunfo sobre Sudáfrica

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ arrancó oficialmente este jueves 11 de junio con una contundente victoria de la Selección Méxicana sobre Sudáfrica en juego de la Jornada 1 del Grupo A. Con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el Estadio Ciudad de México se convirtió en testigo de tres momentos históricos tras el triunfo tricolor.

Desde una fortaleza Azteca, hasta un glorioso triunfo en medio de 96 años de la historia mundialista; estos son los tres datos que dejó el juego inaugural del certamen futbolístico.

México, una fortaleza que mantiene hegemonía tras victoria sobre Sudáfrica

La victoria sobre Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ permitió a la Selección Mexicana mantener una marca histórica en el antes Azteca.

A lo largo de las tres certamenes mundialistas que ha albergado el inmueble, el Tricolor ha disputado ocho partidos oficiales sobre esa cancha sin conocer la derrota, acumulando seis triunfos y dos empates.

Partidos de México en el Estadio Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA México 1970



31 de mayo de 1970 | México 0-0 Unión Soviética

7 de junio de 1970 | México 4-0 El Salvador

11 de junio de 1970 | México 1-0 Bélgica

Partidos de México en el Estadio Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA México 1986



3 de junio de 1986 | México 2-1 Bélgica

7 de junio de 1986 | México 1-1 Paraguay

11 de junio de 1986 | México 1-0 Irak

15 de junio de 1986 | México 2-0 Bulgaria

Partidos de México en el Estadio Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

11 de junio de 2026 | México 2-0 Sudáfrica

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ RAÚL JIMÉNEZ USA UNA BANDA EN LA CABEZA? LA LESIÓN QUE CAMBIÓ SU CARRERA

Tras Brasil, Rusia y Catar, Raúl Jiménez finalmente marca en un Mundial

Raúl Jiménez tuvo que esperar tres Copas del Mundo para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera; el delantero mexicano finalmente marcó su primer gol en un Mundial durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, poniendo fin a una larga sequía que se había extendido desde Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El atacante formado en las fuerzas básicas del América llegó al torneo de 2014 como una de las promesas del futbol mexicano, pero apenas disputó algunos minutos. Cuatro años después volvió a tener participación en Rusia y posteriormente en Catar, aunque el ansiado gol seguía sin llegar.

La recompensa apareció en su séptimo partido mundialista; después de acumular 183 minutos en cancha a lo largo de sus participaciones en Mundiales, Jiménez encontró finalmente el camino al gol y escribió una página especial en su historia con la Selección Mexicana.

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014



Brasil | México 0-0 Brasil

Ingresó al minuto 84

Jugó 6 minutos

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018

Alemania | México 0-1 Alemania



Ingresó al minuto 66

Jugó 24 minutos

Brasil | México 2-0 México



Ingresó al minuto 60

Jugó 30 minutos

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

México 0-0 Polonia



Ingresó al minuto 71

Jugó 19 minutos

Argentina 2-0 México



Ingresó al minuto 66

Jugó 24 minutos

Arabia Saudita 1-2 México



Ingresó al minuto 77

Jugó 13 minutos

Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica



Titular: Marcó su primer gol en una Copa del Mundo

Anotó al minuto 67

Jugó 67 minutos

La pelota al 9 ☝⚽🇲



Raúl Jiménez anotó su primer gol en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™️. Lo hizo en su casa y con su gente 🇲🇽#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca



Los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA… pic.twitter.com/QAwmTgrjFo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

México acaba con malaria en partido inaugural tras victoria sobre Sudáfrica

La victoria de México sobre Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo representó tres puntos importantes en la fase de grupos. El triunfo también permitió al Tricolor terminar con una larga racha sin victorias en partidos inaugurales de Copas del Mundo.

Durante décadas, la Selección Mexicana había enfrentado dificultades cada vez que le correspondía abrir un Mundial, acumulando derrotas dolorosas y algunos empates históricos.

Fue hasta su octava participación en un juego inaugural cuando finalmente logró celebrar una victoria, al imponerse 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930™



Francia 4-1 México

Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950™



Brasil 4-0 México

Copa Mundial de la FIFA Suiza 1954™



Brasil 5-0 México

Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958™



Suecia 3-0 México

Copa Mundial de la FIFA Chile 1962™



Brasil 2-0 México

Copa Mundial de la FIFA México 1970™



México 0-0 Unión Soviética

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™



Sudáfrica 1-1 México

Copa Mundial de la FIFA 2026™

