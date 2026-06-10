¡No es broma! Juan Gabriel estará en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A medida que se acerca el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cada anuncio relacionado con el partido inaugural genera expectativa y en la cultura mexicana es muy comun buscar simbolismos inclusive en los nombres, tal es el caso del de Juan Gabriel, quien en las últimas horas tomó potencia por un parecido poco comun.

Seguramente al escuchar o leer el nombre de Juan Gabriel, viene a tu mente la aparición del "Divo de Juárez" en el Estadio Ciudad de México tendrán que moderar el entusiasmo. El personaje en cuestión sí estará presente en el encuentro entre México y Sudáfrica, pero no para cantar ni para protagonizar el espectáculo inaugural.

¿Quién es Juan Gabriel Benítez y cuál será su función en el partido inaugural México vs. Sudáfrica?

Lastimosamente no se trata de nuestro Juan Gabriel, se trata de Juan Gabriel Benítez, árbitro paraguayo que formará parte del equipo de silbantes designado por FIFA para el primer partido de la máxima justa del futbol.

Esto se dio a conocer a través de la Comisión de Árbitros de la FIFA , quienes confirmaron al brasileño Wilton Sampaio como juez central para el duelo que pondrá en marcha la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A su lado estarán sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como árbitros asistentes. Mientras tanto, Juan Gabriel Benítez aparecerá como cuarto oficial, una posición clave para supervisar las áreas técnicas y mantener el control en las bancas de ambos equipos.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026

Su nombre llamó la atención de inmediato entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en hacer la inevitable asociación con una de las figuras más emblemáticas de la música mexicana.

En caso de alguna eventualidad, el paraguayo Eduardo Cardozo fungirá como árbitro de reserva.

El equipo arbitral que abrirá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para el México vs. Sudáfrica

La responsabilidad de inaugurar un Mundial no recaerá únicamente en los árbitros que estarán sobre el césped; en las últimas horas se reveló también que contará con el respaldo del colombiano Nicolás Gallo en el VAR, acompañado por el chileno Juan Lara como asistente de videoarbitraje. El francés Jerome Brisard será el único integrante europeo del equipo y colaborará como apoyo adicional desde la cabina tecnológica.

Así será la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México

Más allá de la actividad arbitral, el encuentro entre México y Sudáfrica estará precedido por una ceremonia que promete convertirse en uno de los momentos más memorables del torneo.

Entre los artistas confirmados figuran Belinda, Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández, quien será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano frente a miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo.

La presentación buscará mostrar elementos representativos de la cultura mexicana antes de que ambos seleccionados realicen sus últimos movimientos de calentamiento y salten oficialmente a la cancha.

Después vendrán los himnos nacionales y, finalmente, el silbatazo que marcará el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.