Buscarán que Mi Beca para Empezar esté en Constitución de CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que enviará al Congreso una iniciativa para que en la Constitución local se reconozca a Mi Beca para Empezar como un derecho.

“He enviado una iniciativa al Congreso de la CDMX para que esta beca sea un derecho establecido en la Ciudad de México”, indicó.

#SoloEnLaCiudad todos los niñ@ s que asisten a escuelas públicas reciben un apoyo mensual a través de la Beca del Bienestar para niños y niñas, Mi Beca para Empezar, que ha tenido un aumento, entre el 2019 y el 2022, del 70% y beneficia a 1.2 millones de niñ@ s. pic.twitter.com/3pCoopgtHh — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 3, 2022

Durante su cuarto informe de Gobierno en el Auditorio Nacional, Sheinbaum destacó que en la CDMX los beneficiados de Mi Beca para Empezar son más de 1.2 millones de niños, de educación preescolar y hasta secundaria de escuelas públicas, desde el 2019 a la fecha.

Agregó que Mi Beca para Empezar, también conocida como Beca del Bienestar se proporciona solo en la CDMX tiene una inversión de 5 mil 707 millones de pesos.

. @Claudiashein informa que en 2022 todas las #escuelas públicas reciben recursos públicos para su mantenimiento y cerca de 1.2 millones de menores de edad reciben un apoyo mensual a través de la #Beca "Para Empezar". pic.twitter.com/48J9i15wyu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

Mi Beca para Empezar redujo pobreza en estudiantes

La jefa de Gobierno afirmó que apoyos como Mi Beca para Empezar ayudó a la reducción de la pobreza en la edad escolar, ya que aseguró que de acuerdo con cifras internacionales se redujo la pobreza en estudiantes de la CDMX.

Sheinbaum indicó que de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 Mi Beca Para Empezar ha tenido un incremento del 70%.

“De acuerdo con Evalua y UNICEF, la pobreza del rango de pobreza de quien asiste a la escuela disminuyó en la CDMX 4 puntos”, afirmó Sheinbaum.



Avanza vacunación contra Covid-19 en CDMX

En su informe, Sheinbuam aseguró que durante la pandemia se construyó un sistema integral en la CDMX para garantizar la atención de pacientes con esta enfermedad.

A la fecha, indicó, se han aplicado 23.2 millones de dosis de las vacunas contra Covid-19.

