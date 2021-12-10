Michael Nesmith, guitarrista del grupo de rock-pop The Monkees, murió por causas naturales este viernes a los 78 años de edad, informó su familia a través de un comunicado.

“Con infinito amor anunciamos que Michael Nesmith falleció esta mañana en su casa, rodeado de familia, en paz y por causas naturales”, se lee en el mensaje.

En el mismo documento, la familia solicitó respeto y privacidad ante el doloroso momento por el que atraviesan y agradecieron el apoyo de los amigos y seguidores del guitarrista.

“Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento y les agradecemos el amor y la luz que todos ustedes le mostraron a él y a nosotros”.

On this day in ‘66, #TheMonkees made their way to Hawaii for their #live debut. The band played their first set ever, including their #1 hit, “Last Train to Clarksville,” at the Honolulu International Center Arena.



📸: John Rodgers/Getty Images. #Rock #Legends pic.twitter.com/rsmHYA2bsk — The Monkees (@TheMonkees) December 3, 2021

Michael Nesmith era uno de los integrantes de la banda The Monkees que aún vivían y se encontraban en gira de despedida. El último concierto de la banda lo realizaron el pasado 14 de noviembre en el Teatro Griego de los Ángeles.

¿Quién era Michael Nesmith de la banda The Monkees?

Michael Nesmith fue guitarrista y miembro fundador de la banda de rock-pop The Monkees y fue compositor de grandes éxitos del grupo como ‘Mary, Mary’,’Circle Sky’ o ‘Listen to the Band’, entre otros.

Además de su talento como guitarrista y compositor, Michael Nesmith se diferenciaba de sus compañeros por un gorro de lana verde que llevaba todo el tiempo, y salía con él en los videoclips y hasta en los conciertos.

En 1969, Michael Nesmith se separó de la banda para iniciar su carrera como solitario, con la mentalidad de impulsar el country-rock; sin embargo, sus canciones no tuvieron mucho éxito.

No obstante, Michael Nesmith fue pionero en los videoclips musicales. Además, fue creador de 'PopClips', el primer programa de videos musicales en 1980. También fue productor ejecutivo de películas como 'Repo Man'.

En 1981, ganó su primer premio Grammy gracias la película 'Elephan Parts', cinta compuesta por todos los sencillos de su álbum.

