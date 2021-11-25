Israel “revive” a Michal Sela, víctima de violencia contra la mujer

“Fui asesinada por el hombre que era mi esposo. Y hoy, después de perder la vida, te llamo: escucha mi voz”, se oye decir a Michal Sela, quien murió en octubre de 2019 en Israel, y hoy su caso se volvió un grito de justicia para detener la violencia contra la mujer.

El video en el que aparecen imágenes de Michal Sela relatándo su asesinato, forma parte de una campaña de educación pública de Israel para concientizar sobre la violencia contra la mujer en el mundo.

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Con ayuda de inteligencia artificial, el Ministerio de Bienestar Social de Israel logró encarnar a cinco mujeres asesinadas, y a través de esos videos, relatan los abusos que vivieron y buscan aconsejar a otras mujeres sobre cómo protegerse de relaciones dañinas.

Los clips están hechos a partir de fotografías de las mujeres antes de morir, utilizando tecnología para animarlas en videos que las muestran hablando, dobladas por actrices. El material audiovisual fue creado para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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El primer video cuenta el caso de Michal Sela, una mujer de 32 años, que perdió la vida a manos de su esposo, Eliran Malul, frente a su pequeña hija. El homicida fue condenado por asesinato el mes pasado.

En su video, Michal Sela advierte sobre la importancia de buscar ayuda cuando las mujeres se encuentran en una relación violenta o con una pareja celosa.

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"Si tienes miedo de su reacción al separarse de ti, compártelo con una persona cercana y un experto en violencia doméstica, quien te ayudará a separarte de manera segura y regresar a tu luz", dice Michal Sela.

Otro caso narrado por la campaña contra la violencia contra la mujer de Israel es el de Agit Ozeri, quien fue asesinada por su socio: "Fui asesinada por Eran Kishoni, quien fue mi socio durante cuatro meses y medio”. Posteriormente pasan al caso de Esther Aharonovic, quien murió a tiros por su compañera, Giora Praf Perry, a quien tenía 10 años de conocer.

Finalmente, Marin Haj Yahya, también relata que fue asesinada en 2015 por su marido: "Yo era Marin Haj Yahya. Faiz El-Rajoub, quien fue mi esposo durante nueve meses, en 2015, me mató mientras estaba embarazada. Hoy, después de perder la vida, te llamo".

Aumenta la violencia contra la mujer en Israel

El pasado 21 de noviembre, el gobierno de Israel aprobó un plan nacional para combatir la violencia contra la mujer, tras anunciar que las denuncias por violencia de género aumentaron 315 por ciento durante el año pasado.

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La ministra de Transporte de Israel, Merav Michaeli, explicó que la violencia contra la mujer representa un desafío social en el país, por lo cual trabaja estrechamente con el ministerio de Justicia israelí para afrontar el problema de violencia de género.

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Sionista Internacional de Mujeres (WIZO), durante la pandemia de coronavirus, en Israel aumetaron exponencialmente las denuncias de violencia contra la mujer. Según el informe, se cometieron 26 asesinatos contra mujeres en Israel en 2020, frente a 17 registrados en 2019.

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Por su parte, el Ministerio de Bienestar Social de Israel informó que aumentaron un 10 por ciento las llamadas a su línea de ayuda para casos de violencia doméstica en 2021 en comparación con el año pasado.