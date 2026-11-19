El asesinato de Eduardo Valdovinos, empresario que había expresado su interés en buscar la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, vuelve a colocar la seguridad de los aspirantes políticos entre las preocupaciones de Michoacán rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con reportes de las autoridades de seguridad, durante los últimos cuatro procesos electorales, la violencia arrebató la vida de 27 personas que aspiraban a una candidatura en la entidad. Ese registro forma parte del panorama que enfrenta el estado ante la próxima renovación de cargos públicos.

Qué se sabe del asesinato de Eduardo Valdovinos en Lázaro Cárdenas

Un sujeto asesinó a Valdovinos mientras el empresario circulaba en su vehículo. Antes del ataque, el empresario manifestó su intención de convertirse en presidente municipal de Lázaro Cárdenas, uno de los municipios michoacanos donde la violencia ha alcanzado a aspirantes a un cargo de elección popular.

Su homicidio vuelve a poner sobre la mesa la falta de garantías de seguridad para quienes buscan participar en la vida pública. El caso se suma a los antecedentes de agresiones contra aspirantes y autoridades municipales que han marcado a Michoacán durante los últimos años.

Cifras de violencia contra aspirantes políticos en Michoacán rumbo a 2027

El año 2024 concentró varios de los crímenes contra perfiles políticos en el estado. En un periodo de apenas cuatro meses, tres aspirantes a un cargo de elección fueron asesinados: Dagoberto García, Miguel Ángel Reyes Zavala y Armando Pérez Luna.

Antecedentes de ataques a alcaldes y candidatos en municipios michoacanos

Durante ese mismo año, la violencia también arrebató la vida a Nohemí Ríos, quien aspiraba a una regiduría, y a Guillermo Torres, presidente municipal de Churumuco. Ambos figuran entre los perfiles políticos que murieron en ese contexto de inseguridad.

En junio de 2024, un ataque terminó con la vida de Yolanda Sánchez, presidenta municipal de Cotija, quien recibió 19 balazos. Su asesinato añadió otro nombre a los antecedentes de violencia contra autoridades locales.

El caso de Contepec: alertas de seguridad para autoridades municipales ante 2027

Pese a la tendencia al alza de los homicidios durante los periodos electorales, las autoridades de seguridad de Michoacán no han establecido una estrategia de protección para los aspirantes.

Ante este escenario, el presidente municipal de Contepec, Eduardo Martínez, expresó que ha sufrido al menos cuatro ataques en su contra durante los últimos años. El alcalde manifestó temor ante el próximo proceso electoral, previsto para 2027.