Automovilistas atacan a golpes a policías en Acoxpa y desatan persecución hasta Periférico, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un patrullaje de rutina derivó en una violenta agresión a golpes contra oficiales de la policía capitalina y una persecución vehicular en la zona de Coapa, al sur de la ciudad.

Detienen a dos hombres que golpearon a policías tras operativo vial en la zona de Coapa

Una violenta agresión contra elementos de la policía preventiva derivó en la detención de dos sujetos en las inmediaciones de la colonia Ejido de Tepepan, dentro de la alcaldía Tlalpan.

Los hechos se registraron sobre el cruce de Prolongación División del Norte y la Calzada de Acoxpa, cuando los uniformados le marcaron el alto al conductor de un automóvil particular de color blanco para una revisión de rutina. Al detener la marcha, dos hombres descendieron intempestivamente de la unidad y arremetieron a golpes contra los oficiales. Tras el ataque, el conductor subió de nuevo al vehículo e intentó darse a la fuga, desatando una persecución que culminó metros adelante, en la intersección de División del Norte y el Anillo Periférico, donde los policías les cerraron el paso y lograron someterlos.

Paramédicos del ERUM acudieron al punto para brindar primeros auxilios a los policías agredidos, quienes sufrieron diversos golpes sin requerir traslado hospitalario de emergencia. En tanto, ambos agresores fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la coordinación territorial Tlalpan 4 para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Choque en segundo piso de Periférico

Durante la mañana de este lunes 5 de octubre, un accidente en el segundo piso del Periférico, a la altura de Tiziano, dejó tres vehículos dañados y una fuerte carga vehicular con dirección a San Antonio.

#AlertaVial | Choque múltiple provoca tráfico intenso



Un accidente en el segundo piso del Periférico, a la altura de Tiziano, dejó tres vehículos dañados y una fuerte carga vehicular con dirección a San Antonio.



El reporte completo lo tiene @isidrocorro en #HechosContigo con… pic.twitter.com/UewuX4JYcb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

Información preliminar indica que se trató de una joven que iba manejando en pavimento mojado y perdió el control de su auto, dando una vuelta y quedando en sentido opuesto. Aunque el accidente no dejó personas lesionadas.