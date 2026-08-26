Operativo en Xochimilco: Rescatan con vida a hombre secuestrado, pedían 20 millones de pesos

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutaron una orden de cateo durante la madrugada de este miércoles 26 de agosto en un inmueble de la colonia San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco.

En el lugar, la autoridad localizó y rescató con vida a un hombre que permanecía privado de la libertad desde el pasado 10 de agosto, fecha en que fue interceptado en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa. Tras la privación de la libertad, los captores exigieron a los familiares un rescate de 20 millones de pesos a cambio de su liberación.

Videovigilancia y reporte anónimo permitieron la ubicación del inmueble

La localización de la víctima y el despliegue del operativo derivaron del rastreo de cámaras de videovigilancia del C5, mediante las cuales la PDI reconstruyó la ruta tomada por el vehículo del afectado y otras unidades presuntamente implicadas en los hechos. A este seguimiento se sumó una denuncia anónima recibida el pasado 23 de agosto a través del número 089, en la cual se alertó que una persona con la cabeza cubierta había sido ingresada por la fuerza a una propiedad en la colonia San Francisco Tlalnepantla. Con los datos cruzados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden judicial para intervenir el predio.

Cinco detenidos a disposición del Ministerio Público

Durante la diligencia dentro del inmueble, los elementos policiales resguardaron a la víctima , quien presentó un aparente buen estado de salud, y aprehendieron a cinco personas que se encontraban en la casa de seguridad, identificadas como Juan “N”, Mariana “N”, Mauricio “N”, Luis Martín “N” y Kevin “N”. Los presuntos implicados quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, instancia que definirá su situación legal en las próximas horas. Datos del reporte oficial indican que en el periodo de enero a julio de 2026 se han registrado tres casos de secuestro en la capital.