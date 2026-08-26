Amigos, contratos millonarios y fuero: El mapa del ecosistema de Andy López Beltrán

Una investigación periodística reveló la existencia de una red compuesta por al menos 18 personajes cercanos a Andy López Beltrán, la cual entrelaza vínculos familiares, empresariales y cargos de alto nivel en la función pública. El ecosistema del hijo del expresidente abarca desde su círculo consanguíneo hasta amigos de la infancia colocados en instituciones clave como el SAT, Nacional Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas.

Esta estructura habría facilitado la entrega de contratos millonarios en obras de infraestructura y distribución de medicamentos a empresarios afines, además de incursiones privadas en el sector restaurantero y vitivinícola.

Los señalamientos cobran relevancia en medio de investigaciones que vinculan a su círculo cercano con presunto tráfico de influencias y esquemas de huachicol fiscal. Tras la reciente revocación de su visa por parte de las autoridades de Estados Unidos, López Beltrán cuenta con el respaldo de cuadros clave de su partido mientras busca afianzar una candidatura a diputado federal por Tabasco, movimiento interpretado por analistas como una estrategia para obtener fuero constitucional ante eventuales requerimientos judiciales.

