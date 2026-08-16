Accidente fatal deja una mujer fallecida en Naucalpan, Estado de México | Mientras Dormía

La noche del sábado 15 de agosto de 2026, un accidente dejó como saldo la muerte de una mujer de alrededor de 30 años de edad en Naucalpan, en el Estado de México.

Motociclista muere tras choque en avenida Echegaray en Naucalpan

La tragedia sucedió en avenida Echegaray y calle Las Armas, en la colonia 10 de abril, cuando una mujer en motocicleta fue impactada por un automóvil que circulaba en dirección al Estado de México y que, aparentemente, iba a exceso de velocidad.

Autoridades despliegan operativo y cierran vialidades en la colonia 10 de Abril

Elementos de la Policía Municipal de Naucalpan acordonaron la zona de inmediato, mientras paramédicos certificaron el fallecimiento de la conductora de la motocicleta en el lugar del siniestro.

En el sitio, decenas de curiosos y familiares se mantuvieron a la espera hasta que el cuerpo fue retirado por elementos de la Fiscalía del Estado de México, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento y traslado del cadáver.

Mientras las autoridades realizaban el peritaje, el conductor del automóvil responsable del impacto se dio a la fuga.

