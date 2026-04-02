Ejecutan a hombre a bordo de su camioneta en Eje Central | Mientras Dormía

Ejecutaron a un hombre a balazos en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX). La víctima estaba en el interior de su camioneta en la calle Doctor García Diego y Eje Central cuando sucedió el ataque.

Ejecución en la Doctores: Asesinan a hombre en camioneta sobre Eje Central

Un sujeto le disparó en al menos cinco ocasiones de forma directa y escapó de la escena del crimen. Oficiales de policía encontraron a un hombre sin vida al interior de la camioneta.

En el pavimento quedaron esparcidos varios casquillos percutidos, los cuales fueron recolectados como parte de los indicios para la investigación correspondiente iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Presuntamente, al interior de la camioneta de la víctima había bolsas con drogas.

#MientrasDormía | Ejecutan a conductor en la Doctores y hallan a mujer sin vida en baños de Coyoacán.



Un hombre fue asesinado de al menos cinco disparos mientras conducía su camioneta en el cruce de Doctor García Diego y Eje Central, en la colonia Doctores. Tras el ataque… pic.twitter.com/rtyNaD2ayt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

Hallan cuerpo de mujer en baños públicos de la colonia Bosques de Tetlameya

Mientras que en otra parte de la CDMX, en la alcaldía Coyoacán, una mujer fue encontrada sin vida al interior de unos baños públicos.

El macabro hallazgo sucedió en el establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Renato Leduc y Calzada de Tlalpan, colonia Bosques de Tetlameya, al sur de la capital del país.

Trabajadores del baño público fueron quienes encontraron el cuerpo sin vida y llamaron a las autoridades. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas valoraron a la mujer y detectaron que ya no tenía signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX acudió al lugar del hallazgo con el fin de realizar el levantamiento de cuerpo correspondiente y recolectar indicios que permitan esclarecer las causas del fallecimiento.

Atropellamiento en la Obrera: Conductor se da a la fuga tras embestir a peatón

Un hombre resultó atropellado en la calle 5 de Febrero y Juan de Dios Peza en la colonia Obrera. La víctima caminaba en el cruce y fue embestida por un vehículo.

Atropellan a peatón en cebra peatonal: El responsable huyó del lugar.



Un hombre de aproximadamente 40 años fue embestido por un vehículo esta mañana de jueves en la calle 5 de Febrero, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.



Según los primeros reportes, la víctima intentaba… pic.twitter.com/LGRj4O8TQo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

El conductor responsable no se detuvo y se dio a la fuga, en tanto que el hombre herido se quedó tendido en la calle. Testigos llamaron a los servicios de emergencias y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron a atenderlo.

Las autoridades ya analizan las cámara de videovigilancia en la zona para tratar de localizar el vehículo involucrado y al conductor responsable.