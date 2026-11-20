La Ciudad de México registró distintos acontecimientos durante la noche y madrugada, entre ellos un accidente vial que terminó con un taxi de aplicación volcado en calles de Iztacalco, la detención de un hombre que contaba con una orden de aprehensión en Iztapalapa y la permanencia de madres buscadoras en un plantón frente a la Fiscalía General de la República (FGR), donde exigen avances en las investigaciones por desaparición.

Vuelca taxi de aplicación en calles de Iztacalco

Un taxi de aplicación terminó con las llantas hacia arriba luego de que su conductor presuntamente perdió el control del vehículo y chocó contra una banqueta, en la alcaldía Iztacalco.

El accidente ocurrió sobre avenida Talleres Gráficos, en su cruce con la calle 2, dentro de la colonia Agrícola Pantitlán.

Tras el percance, policías y los propios tripulantes realizaron maniobras para regresar el automóvil a su posición normal, luego de que quedó volcado sobre la vialidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a la circulación en la zona.

Madres buscadoras mantienen plantón frente a la FGR

Madres buscadoras continúan con un plantón al exterior de la Fiscalía General de la República, sobre la calle Río Pánuco, para exigir justicia y respuestas sobre los casos de desaparición.

Y es que, después de varios días de protesta, las manifestantes mantienen sus exigencias para que las autoridades esclarezcan las desapariciones, agilicen las carpetas de investigación y agoten todas las líneas de indagación.

Las mujeres advirtieron que permanecerán en protesta tanto en el interior de la institución como en el exterior, hasta que sus demandas sean atendidas y existan avances reales en los expedientes.

#MientrasDormía | Madres buscadoras mantienen un plantón en la @FGRMexico para exigir que atraiga casos de desaparición sin resolver.



Entre ellas está doña Pati, quien busca a seis familiares desaparecidos desde 2019. Advierten que no se retirarán hasta obtener avances… pic.twitter.com/jjIS3aVBDI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 20, 2026

Detienen a hombre con orden de aprehensión en Iztapalapa

En otro hecho, un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y efectivos del Ejército Mexicano permitió la detención de un hombre de aproximadamente 25 años, quien contaba con una orden de aprehensión relacionada con el delito de receptación.

La intervención se llevó a cabo sobre la calle Reforma Financiera, en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa.

Una vez detenido, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con el proceso legal en su contra.