Madres buscadoras en la FGR rompieron el diálogo con las autoridades y el Gobierno Federal ya respondió al conflicto durante la mañanera del jueves 19 de noviembre. Mientras el colectivo sigue dentro de la sede en la Ciudad de México, las versiones de ambos lados chocan de frente sobre la atención que reciben sus casos.

¿Qué respondió el Gobierno Federal en la mañanera?

Durante la conferencia matutina del jueves 19 de noviembre, el Gobierno Federal afirmó que las manifestaciones de las madres buscadoras frente a la Fiscalía General de la República (FGR) son legítimas. También señaló que lo mejor para solucionar este y otros problemas es sentarse a dialogar, y aseguró que ha atendido a este colectivo ante sus reclamos.

¿Por qué se rompió el diálogo con la FGR?

Del lado de las familias, la molestia escaló hasta romper el diálogo con las autoridades. Eduardo Santillán, activista de Hidalgo, denunció que la dependencia ha declinado diversas carpetas de investigación. Además, exigió la renuncia de una funcionaria identificada como Mariana, lo que subió el tono del reclamo dentro del edificio.

Según informó el activista, 68 madres buscadoras permanecen ahora en el segundo piso de las instalaciones de la FGR. Desde ese punto, advierten que podrían intensificar sus protestas si continúan sin respuestas concretas sobre sus familiares desaparecidos.

68 madres buscadoras siguen en el segundo piso de la FGR

La movilización comenzó desde la tarde y noche del martes 17 de noviembre, cuando madres buscadoras y activistas regresaron a la sede de la FGR en la Ciudad de México con carpetas de investigación pendientes. Las familias pidieron seguimiento a sus denuncias para evitar que los expedientes permanezcan sin avances, pero acusaron que no acudieron funcionarios con facultades para atender sus demandas. Al final, consideraron insuficientes las respuestas y mantienen firme su protesta.