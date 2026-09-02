Manifestantes intentan irrumpir en la Fiscalía de la CDMX y se enfrentan con policías, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, una violenta protesta frente a la sede de la Policía de Investigación provocó cierres viales y enfrentamientos en la colonia Doctores. En tanto, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de un canal en Xochimilco, dejando decenas de viviendas bajo el agua.

Manifestantes intentan ingresar a la fuerza a instalaciones de la Fiscalía capitalina

Momentos de alta tensión se vivieron al exterior de las instalaciones de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que un grupo de manifestantes intentara ingresar por la fuerza al inmueble.

¡VIOLENTA PROTESTA! Manifestantes intentan irrumpir por la fuerza en la @FiscaliaCDMX



Momentos de tensión se vivieron al exterior de las instalaciones de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la #CDMX.



Un grupo de manifestantes intentó ingresar a la fuerza al inmueble… pic.twitter.com/U6zp5rTyV7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Durante la protesta, los inconformes realizaron bloqueos en las calles aledañas, derribaron postes metálicos de contención, lanzaron objetos diversos e iniciaron quemas sobre la vía pública. Ante la escalada de violencia, agrupamientos de la policía equipados con cascos y escudos desplegaron un cerco de resguardo alrededor de la sede ministerial, utilizando polvo de extintores para repeler a la multitud y evitar mayores daños a la infraestructura. Tras varias horas de confrontación no se reportaron personas lesionadas y la circulación fue reabierta gradualmente.

Desbordamiento de canal inunda viviendas en la colonia Caltongo en Xochimilco

En la zona sur de la urbe, la intensa tormenta pluvial registrada durante la noche provocó el desbordamiento del canal ubicado sobre la avenida Nuevo León, causando severas inundaciones en la colonia Caltongo, dentro de la alcaldía Xochimilco.

El agua acumulada afectó directamente a las calles Begonia, Lirio y el Callejón Tlatil, donde el nivel del agua sucia superó los 30 centímetros de altura e ingresó al interior de múltiples residencias, arruinando muebles, electrodomésticos y enseres personales. Durante la madrugada, los habitantes tuvieron que laborar por sus propios medios sacando el agua con cubetas para intentar rescatar parte de su patrimonio, reiterando un llamado urgente a las autoridades para intervenir el canal de manera definitiva antes de nuevas precipitaciones.