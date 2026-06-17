¿Dónde hay bloqueos hoy miércoles 17 de junio en CDMX? Sigue el mapa de marchas en vivo

Esta es la lista completa de las manifestaciones programadas para el día de hoy:

- 09:00 horas: Concentración en Av. México Norte y Constitución, Col. Villa Milpa Alta (Alc. Milpa Alta).

- 10:00 horas: Concentración en Calz. Acoxpa y Av. Acoxpa, Col. Vergel del Sur (Alc. Tlalpan).

- 10:00 horas: Concentración en Prolongación Manuel Carpio 475, Col. Casco de Santo Tomás (Alc. Miguel Hidalgo).

- 11:00 horas: Concentración-Marcha desde Barrio San Juan Tlateuhchi (Av. Guadalupe I. Ramírez s/n, San Antonio, Alc. Xochimilco) rumbo a Calz. de Tlalpan 3465, Col. Sta. Úrsula Coapa (Alc. Coyoacán). Ruta: Sin definir.

- 12:00 horas: Concentración en Av. Insurgentes 98, Col. Tabacalera (Alc. Cuauhtémoc).

- 3:00 horas: Concentración-Marcha desde Av. de la Libertad s/n, Pedregal de Carrasco rumbo a Calz. de Tlalpan 3465, Col. Sta. Úrsula Coapa (Alc. Coyoacán). Ruta: Sin definir.

- 15:00 horas: Concentración-Marcha desde Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, Col. Coyoacán rumbo a Calz. de Tlalpan 3465, Col. Sta. Úrsula Coapa (Alc. Coyoacán). Ruta: Sin definir.

- 17:00 horas: Concentración-Marcha desde Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera rumbo a Av. Juárez 50, Centro Histórico (Alc. Cuauhtémoc). Ruta: Sin definir.

- 17:00 horas: Concentración en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez (Alc. Cuauhtémoc).