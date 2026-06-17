¿Dónde hay bloqueos hoy miércoles 17 de junio en CDMX? Sigue el mapa de marchas en vivo
Este miércoles 17 de junio se esperan bloqueos, marchas y percances viales en la CDMX: Sigue el mapa de todas las aglomeraciones para que no te quedes en el tráfico.
¿No te quieres quedar horas en el tráfico? Sigue el mapa completo de todas las marchas, bloqueos, percances viales y afectaciones a la vialidad en la Ciudad de México, CDMX, este miércoles 17 de junio.
En Azteca Noticias te brindamos toda la información EN VIVO.
¿Dónde hay bloqueos hoy miércoles 17 de junio en CDMX? Sigue el mapa de marchas en vivo
Lista completa de manifestaciones para este miércoles
Esta es la lista completa de las manifestaciones programadas para el día de hoy:
- 09:00 horas: Concentración en Av. México Norte y Constitución, Col. Villa Milpa Alta (Alc. Milpa Alta).
- 10:00 horas: Concentración en Calz. Acoxpa y Av. Acoxpa, Col. Vergel del Sur (Alc. Tlalpan).
- 10:00 horas: Concentración en Prolongación Manuel Carpio 475, Col. Casco de Santo Tomás (Alc. Miguel Hidalgo).
- 11:00 horas: Concentración-Marcha desde Barrio San Juan Tlateuhchi (Av. Guadalupe I. Ramírez s/n, San Antonio, Alc. Xochimilco) rumbo a Calz. de Tlalpan 3465, Col. Sta. Úrsula Coapa (Alc. Coyoacán). Ruta: Sin definir.
- 12:00 horas: Concentración en Av. Insurgentes 98, Col. Tabacalera (Alc. Cuauhtémoc).
- 3:00 horas: Concentración-Marcha desde Av. de la Libertad s/n, Pedregal de Carrasco rumbo a Calz. de Tlalpan 3465, Col. Sta. Úrsula Coapa (Alc. Coyoacán). Ruta: Sin definir.
- 15:00 horas: Concentración-Marcha desde Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, Col. Coyoacán rumbo a Calz. de Tlalpan 3465, Col. Sta. Úrsula Coapa (Alc. Coyoacán). Ruta: Sin definir.
- 17:00 horas: Concentración-Marcha desde Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera rumbo a Av. Juárez 50, Centro Histórico (Alc. Cuauhtémoc). Ruta: Sin definir.
- 17:00 horas: Concentración en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez (Alc. Cuauhtémoc).
Prevén complicaciones por movilización en la zona de Acoxpa
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC_CDMX) emitió un aviso preventivo ante la movilización social programada para este miércoles, alrededor de las 10:00 horas, en las inmediaciones de la Calzada Acoxpa y la Avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur (alcaldía Tlalpan).
Se prevé que la concentración genere severos asentamientos viales y reducción de carriles en este importante nodo comercial y escolar del sur de la Ciudad de México.