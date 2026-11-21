Mientras la CDMX dormía, se registró un fuerte incendio en el Mercado Prado Norte, el fuego afectó a varios locales en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Las llamas brotaron la noche del viernes 20 de noviembre en un local comercial en Prado Norte esquina Explanada, donde las unidades de emergencia llenaron el cruce y rompieron la rutina nocturna.

Dónde empezó el fuego y cómo colapsó el techo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que el fuego comenzó en el área de venta de piñatas y plásticos en general. Bomberos de distintas estaciones y personal de Protección Civil combatieron las llamas durante cuatro horas, mientras policías capitalinos resguardaron el perímetro para facilitar las maniobras.

#AlMomento, informo que en el lugar se incendiaban objetos varios y se colapsó la estructura del techo del mercado. El fuego ya fue extinguido y no se reportan personas lesionadas. Realizamos labores de remoción y enfriamiento. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/2V7qWi7E8W — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 21, 2026

Juan Manuel Pérez Cova, el Jefe Vulcano, informó que extinguieron el incendio después de la medianoche de este sábado 21 de noviembre y descartó personas lesionadas. Sin embargo, el fuego quemó varios objetos y provocó el colapso de la estructura del techo del mercado. Después, los bomberos removieron escombros y enfriaron el lugar.

La espera que tiene en suspenso a los locatarios

La pregunta que hoy da de qué hablar es ¿qué locales libraron el daño y qué detonó las llamas? Algunos locatarios llegaron al mercado para buscar respuestas, pero las autoridades les avisaron que entrarán hasta las 8:00 horas de este sábado para evaluar los daños. Por ahora, las autoridades investigan el origen del fuego.

Dónde reportar un incendio en la CDMX

Si ves humo o fuego en tu colonia, actúa rápido y reporta la emergencia en estos canales oficiales:

911: Línea gratuita las 24 horas para activar de inmediato a bomberos, policía y Protección Civil.

Línea gratuita las 24 horas para activar de inmediato a bomberos, policía y Protección Civil. Locatel: Marca *0311 o 55 5658 1111 para pedir apoyo en la capital.

Marca *0311 o 55 5658 1111 para pedir apoyo en la capital. Redes oficiales: Reporta en X a @Bomberos_CDMX y @SGIRPC_CDMX.

Comparte la dirección exacta y referencias para agilizar la ayuda.