Volcadura en el Segundo Piso de Periférico, conductor resulta ileso de milagro, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un aparatoso accidente paralizó la circulación en las alturas del Segundo Piso del Periférico. En tanto, se registró un insólito hecho donde un conductor ebrio se negó a bajar de su vehículo siniestrado en Miguel Hidalgo y la caída de un árbol aplastó unidades policiales en la colonia Juárez.

Vuelca vehículo en el Segundo Piso del Periférico a la altura de Los Alpes

Un fuerte accidente automovilístico se registró sobre los carriles elevados del Segundo Piso del Anillo Periférico, con dirección al sur de la Ciudad de México, a la altura de la colonia Los Alpes, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de rescate, un hombre de aproximadamente 45 años de edad circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control al tomar una curva pronunciada. La unidad impactó violentamente contra el muro de contención, provocando el desprendimiento de uno de sus neumáticos y terminando completamente volcada con las ruedas hacia arriba. Paramédicos acudieron al punto y confirmaron que el conductor resultó ileso de milagro. La circulación en la arteria elevada permaneció cerrada durante varios minutos mientras bomberos y policías de tránsito voltearon el coche y lo retiraron con una grúa.

¡NOCHE DE ACCIDENTES Y CAOS EN #CDMX! 🚗🌳



Una volcadura en el segundo piso del Periférico y la caída de un árbol de 10 metros sobre tres patrullas movilizaron a los servicios de emergencia ⚠️



Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Los incidentes dejaron únicamente… pic.twitter.com/auIkkoiBoR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

Conductor provoca volcadura en Parque Lira y se niega a bajar de su auto remolcado

Un insólito percance ocurrió sobre la avenida Parque Lira, casi al cruce con la avenida de los Constituyentes, en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que un automóvil compacto color blanco volcara sobre su costado izquierdo tras estrellarse contra los postes de protección de la banqueta.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al automovilista, de unos 40 años, descartando heridas graves. Sin embargo, durante las maniobras para poner el coche sobre sus cuatro ruedas mediante cables de acero y patrullas, el sujeto se atrincheró e ingresó de nuevo al vehículo. Pese a las constantes peticiones de los agentes de la SSC para que descendiera por su seguridad, el hombre se negó rotundamente a salir, por lo que las autoridades decidieron enganchar el automóvil y remolcarlo hacia el Ministerio Público con el conductor sentado en el interior del asiento frontal.

Árbol de 10 metros se desploma sobre tres patrullas frente a la sede de la SSC

En la zona centro de la urbe, un árbol de más de 10 metros de altura se desprendió desde la raíz y colapsó sobre la calle Liverpool, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cayendo directamente encima de tres patrullas de la Policía Capitalina.

Las unidades oficiales se encontraban estacionadas frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al momento del desplome, los vehículos no tenían tripulantes en su interior, por lo que se descartaron personas o elementos lesionados. Bomberos acudieron al lugar con motosierras para seccionar el grueso tronco y retirar las ramas atascadas entre las carrocerías, manteniendo la calle Liverpool cerrada al paso vehicular durante más de dos horas.