Aumenta migración en el mundo pese a restricciones por Covid-19

A pesar de las restricciones de movilidad impuestas por el impacto de la pandemia de Covid-19 en el mundo, el número de migración se elevó drásticamente, de acuerdo con el informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo con la organización, la cifra de migrantes internacionales en todo el mundo pasó de 84 millones en 1970 a 281 millones en 2020, es decir, que actualmente el 3.6 por ciento de la población del mundo no vive en su país de origen.

El número estimado de migrantes internacionales aumentó de forma considerable en las últimas cinco décadas, triplicando la migración registrada en la década de los 70, a pesar de que en los dos últimos años varios países cerraron sus fronteras por la pandemia de Covid-19.

Mientras tanto, el desplazamiento interno en algunos países también creció debido a desastres, conflictos o violencia, y pasó de 31.5 millones de desplazamientos, en 2019, a 40.5 millones a finales del 2020.

#Comunicado: en 2020-21 la pandemia por #COVID19 nos impactó a tod@s. En esos dos años se incrementó la movilidad humana debido a desastres, conflictos y violencia. Hoy, la #OIM publica el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022 #WMR.

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Aumenta número de migrantes en Asia en el año de la pandemia

Europa y Asia reciben la mayor cantidad de migrantes en el mundo, pues a sus regiones llegan cerca del 61 por ciento de la población mundial total de migrantes internacionales. Sin embargo, en el crecimiento más marcado entre el 2000 y el 2020 se registró en Asia, con un aumento del 74 por ciento, es decir que 37 millones de personas eligieron ese continente para buscar mejor calidad de vida.

De cerca le sigue Europa, que registró un aumento de 30 millones de migrantes internacionales, después está América del Norte con 18 millones y África con 10 millones.

Cabe resaltar que los datos recabados por la OIM establecen que la migración internacional no es uniforme en todo el mundo, sino que responde a factores económicos, geográficos y demográficos.

Los países de donde surgen más migrantes

India es el principal país de donde surgieron la mayoría de los migrantes durante el 2020, México ocupó el segundo lugar de desplazamientos internacionales y la Federación Rusa ostentó el tercer puesto.

Otros países europeos como Ucrania, Polonia, Inglaterra, Rumania y Alemania también registraron un número considerable de migrantes.

