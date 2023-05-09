INM en Chiapas ha entregado documentos a personas migrantes de 100 países

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó, mediante un comunicado, que en Chiapas ha entregado, entre el 23 de noviembre de 2022 y el 6 de mayo de 2023, documentos migratorios a personas migrantes provenientes de 103 países de los cinco continentes del mundo, esto con el fin de garantizar una estancia regular temporal en México.

En las sedes migratorias habilitadas en el Parque Ecológico, como en el Estadio Olímpico de la ciudad de Tapachula, se ha brindado atención a 81 mil 245 migrantes extranjeros; destacan 13 nacionalidades con más de mil beneficiados en ese periodo.

¿Cuántas personas han recibido documentos migratorios y de qué países provienen?

En el comunicado se desglosa la cantidad y origen de los migrantes beneficiados con dichos documentos migratorios:

Venezuela con 23 mil 329; Ecuador, 14 mil 238; Haití, 12 mil 986; Honduras, 5 mil 139; Angola, 2 mil 594; Nicaragua, 2 mil 488; Cuba, 2 mil 351, Senegal, mil 922; Colombia, mil 697; Mauritania, mil 684; Chile, mil 586; Brasil, mil 545, y El Salvador con mil 034.

#Comunicado 🗞️| @INAMI_mx #Chiapas ha entregado, entre el 23 de noviembre del 2022 y el 6 de mayo de 2023, un documento migratorio a personas provenientes de 103 países. https://t.co/IAq6OEzUSm pic.twitter.com/bA1kxjnuvp — INM (@INAMI_mx) May 9, 2023

Del resto de los países con menos de mil personas migrantes con documentos migratorios están, entre otras: Ghana, Nigeria, Afganistán, Bangladesh, Burkina Faso, Eritrea, Etiopia, Mali, Sierra leona, Kazajistán, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Zimbabue, Sri Lanka y Kirguistán.

Así como Burundi, Siria, Tanzania, Hong Kong, Maldova, Ruanda, Liberia, Niger, Nambia, Kenia, Uzbekistán, Djibouti, Jordania, Turquía, Palestina, Malta, Rusia, Estados Unidos, Egipto, Nepal, Benin, Líbano, Zambia, Suiza, Kenia, Estonia, Singapur, Mónaco, Bélgica, Islas Azores, Reino Unido, Tayikistán y Malawi.

INM e Interpol rescatan a más de 4 mil migrantes víctimas de trata de blancas

En días pasados, el INM, junto con la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), rescataron a 4 mil 549 personas extranjeras, víctimas de trata de personas y que de forma irregular transitaban por territorio mexicano durante 2022.

Esto se logró mediante dos operativos conjuntos: a través del denominado Operativo Itzel III, se auxilió a 2 mil 115 personas extranjeras retenidas por delincuentes dedicado al tráfico de personas. Asimismo, durante el llamado Operativo Turquesa IV, se detectaron a 2 mil 434 personas provenientes de diferentes países en condición de estancia irregular. 11 personas implicadas en el tráfico de migrantes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.