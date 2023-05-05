INM e Interpol rescatan a más de 4 mil víctimas de trata de personas en 2022

De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de Migración (INM), esa dependencia y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), rescataron a 4 mil 549 personas extranjeras, víctimas de trata de personas y que de forma irregular transitaban por territorio mexicano durante 2022.

Actualiza tu documento migratorio emitido por @INAMI_mx, si venció en 2021 o años anteriores.

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¿Cómo se logró el rescate de más de 4 mil personas víctimas de trata?

Esto se logró, gracias a los siguientes operativos conjuntos:

El Operativo Itzel III, detectó a 2 mil 115 personas retenidas, de estas, tres mexicanas y el resto de otras nacionalidades, quienes eran obligadas a la trata de personas por delincuentes. Todas ellas fueron atendidas por la Fiscalía Especializada.

Derivado del Operativo Turquesa IV se detectaron a 2 mil 434 personas provenientes de diferentes países en condición de estancia irregular, asimismo se detectaron a 11 personas que participaban en el tráfico ilícito de migrantes, de los cuales se hizo cargo la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunado a lo anterior, se informa que como parte de las tareas migratorias, durante 2022 se llevaron a cabo 13 mil 686 visitas de verificación y 25 mil 330 acciones de verificación migratoria en territorio nacional.

De igual forma, 2 mil 848 Agentes Federales de Migración (AFM) fueron capacitados en materia de identificación de víctimas de trata y tráfico de personas.

¿Cuántas personas fueron interceptadas en la frontera con México en 2022?

De acuerdo con la información del INM, la región tiene un gran flujo migratorio en la región, pues 2.76 millones de personas indocumentadas fueron interceptadas por Estados Unidos en la frontera con México en 2022.

Asimismo, México ha registrado también un incremento anual de más de 43% en el número de personas migrantes en México, pues tan solo en 2022 se registraron 444 mil 439 personas.

Acciones de México para tratar la migración a Estados Unidos

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han dado a conocer sobre los avances en situación migratoria; el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que habrá 885 mil permisos para viajar al país vecino. De igual manera, desmintió los rumores acerca del artículo 42 en Estados Unidos, pues se creía que de esta manera podían ya irse al país vecino sin ninguna restricción.