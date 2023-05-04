Cientos de migrantes esperan en la frontera entre México y Estados Unidos el fin del Título 42.

Afuera de un centro de migración en la frontera sur de México, los migrantes que esperaban llegar a los Estados Unidos hicieron largas colas este miércoles antes de que finalice el Título 42, para obtener la documentación que les otorga el libre tránsito por el país.

La gran demanda de documentos del Instituto Nacional de Migración (INM) de México se produce cuando Estados Unidos, se prepara para poner fin al Título 42, que permitía al país norteamericano expulsar rápidamente a migrantes, incluidos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que ingresaban ilegalmente a su territorio.

México ha estado recibiendo a todos los migrantes deportados bajo el Título 42.

Edgar Gerardo / Inmigrante:

“Tendré más seguridad de poder llegar a Estados Unidos porque se levantará el Título 42 y si Dios quiere, todos podremos cruzar”.

"Hay mucha gente trabajadora aquí que ayudará a los Estados Unidos porque vamos a trabajar duro y por un futuro mejor para nosotros y nuestras familias en Venezuela"., añadió Edgar Gerardo.

Pero el migrante cubano Randy López se mantuvo escéptico.

“Creo que el levantamiento del Título 42 no cambiará la situación. La empeorará. Estamos siendo testigos de muchas deportaciones. Recientemente deportaron a 120 cubanos, no sabemos por qué. No creo que las cosas mejoren”, dijo López.

"Estamos buscando un permiso para poder avanzar. Mi sueño es llegar a Estados Unidos y aquí estamos, luchando para seguir. Todavía estamos lejos y también estamos preocupados porque quieren cerrar la frontera y eso nos asusta"., aseguró Emile Larisa, otra de las migrantes venezolanas que esperan su entrada a Estados Unidos en la frontera con México.

Current situation outside of Sacred Heart Church in El Paso. We are 10 days away from when Title 42 is expected to be lifted. This is the most migrants I have ever seen in this area. pic.twitter.com/qnm5vzZKjF — Shelby Kapp KTSM (@KappKtsm) May 2, 2023

En medio de la crisis en la frontera, migrantes esperan que el fin del Título 42 frene deportaciones

El martes 2 de mayo, dos personas resultaron heridas cuando cientos de migrantes irrumpieron en el centro del INM en Tapachula, con la esperanza de obtener documentos, informaron medios locales.

Estados Unidos anunció en una declaración conjunta con México el martes que su programa de libertad condicional humanitaria que brinda vías de migración legal para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos continuará después del 11 de mayo, cuando el Título 42 está programado para finalizar.

Ambos países también dijeron que Estados Unidos aceptaría a unas 100 mil personas de El Salvador, Guatemala y Honduras bajo un programa de reunificación familiar anunciado la semana pasada, pero no dieron un plazo para esa cantidad.