En Estados Unidos aumenta temor de migrantes por deportación; en mayo termina Título 42, arranca Título 8

Los migrantes que salieron a las calles de El Paso se despertaron en las aceras y callejones por la mañana en medio de temores de que el fin tan esperado del Título 42 significaría un cambio de política importante que complicaría aún más sus posibilidades de ingresar a los Estados Unidos.

Los migrantes dijeron a Reuters que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos después de no poder procesar una cita a través de la aplicación CBP ONE para solicitar asilo y temían políticas de inmigración más estrictas por parte del gobierno estadounidense.

Miguel Zamorano / Migrante venezolano:

“Ellos (los migrantes) han escuchado que se quitará el Título 42 y entrará en vigencia el Título 8. Si entra en vigencia el Título 8, todos los inmigrantes que ingresen ilegalmente al país serán deportados directamente a su país”.

Algunos migrantes llegaron a Estados Unidos en la madrugada del viernes, mientras que otros habrían cruzado desde México en los últimos tres días a través de brechas y pasajes clandestinos para luego reunirse en el centro de la ciudad, donde esperan un permiso humanitario que les permita permanecer en Estados Unidos.

ALERT: Individuals attempting to enter the US w/out permission, do not have a legal basis to remain & cannot be expelled under Title 42 will be increasingly subject to expedited removal to their country of origin & subject to a five-year ban on reentry.

➡️ https://t.co/lUWd13ECNK pic.twitter.com/CHztYjintW — CBP (@CBP) April 24, 2023

Finaliza aplicación del Título 42; aumenta llegada de migrantes a Estados Unidos

Los migrantes se instalaron en las calles de la ciudad e incluso armaron un campamento improvisado frente a un albergue.

“Nos estábamos preparando para recibir esta gran cantidad de personas después del 11 de mayo. Sin embargo, ya comenzamos a recibir una mayor cantidad de personas aquí en nuestros albergues”, dijo Aracely Lazcano, vocera de Opportunity Center Shelter, en la ciudad texana.

"Todos somos venezolanos, como ven, somos migrantes, estamos llegando ilegalmente a este país. Entonces, como ven, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo porque en el país de donde venimos no hay nada, estamos en crisis, no podemos hacer nada”., dijo Luz María Moreno, migrante venezolana.

El plan de la administración Biden para el levantamiento de las restricciones por el COVID, conocido como Título 42, se centra en una nueva regulación que se espera que finalice en las próximas semanas y que se asemeja a las políticas de la era Trump bloqueadas por los tribunales estadounidenses.

La regulación negaría el asilo a los migrantes que atravesaron otras naciones sin buscar protección allí primero o que no usaron las opciones legales de Estados Unidos para ingresar.