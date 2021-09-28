Migrantes venezolanos temen nuevo ataque en Chile

Los migrantes en Iquique, al sur de Chile, la mayoría de ellos venezolanos, temen nuevos ataques después de que un campamento anterior fuera destruido durante violentas protestas contra la inmigración el pasado sábado.

Muchos aseguraron estar aterrorizados después de que miles de residentes de Iquique, una ciudad en el norte de Chile, quemaran el campamento y sus pertenencias durante una protesta el sábado 25 de septiembre.

"El día de las protestas, estaba aterrorizado porque no sabíamos lo que podía pasar", dijo el migrante venezolano Nacary Mora a un medio local.

"Nos gritan: 'Vuelve a tu país. ¿Qué estás haciendo aquí?' Nos gritan muchas cosas feas", dijo Jaqueline Rojas, una venezolana de la ciudad. "Nos entristece porque la verdad es que no todos somos iguales. Hay gente que viene a hacer cosas malas y otras que vienen a buscar trabajo. Yo me voy al sur a buscar trabajo, con mi hija y mi hermano".

A pesar de las restricciones pandémicas, muchos migrantes de Venezuela y otros lugares siguen intentando llegar a Chile, uno de los países más ricos de la región, que se ha visto sacudido en los últimos años por protestas por la arraigada desigualdad.

Las autoridades locales han dicho que el gobierno federal es el culpable de la "crisis migratoria" en la región.

La migración en América Latina ha estado en el centro de atención recientemente, después de que un gran número de migrantes haitianos, muchos de los cuales habían estado viviendo en Brasil y Chile, formaran un gran campamento fronterizo improvisado en la frontera México-Estados Unidos.

'They yell ugly things': Migrants in Chile's north fearful after fiery protests https://t.co/BzblqGxaWP pic.twitter.com/GbW0Eexa87 — Reuters (@Reuters) September 27, 2021

¿Cómo desalojaron el campamento migrante de Iquique?

Hace una semana, cientos de migrantes se habían instalado en tiendas de campaña en una plaza de la ciudad costera de Iquique. En un operativo, el viernes 24 de septiembre, la policía local llevó a cabo desalojos en la plaza.

Al día siguiente, cerca de 5,000 chilenos marcharon con consignas antiinmigrantes por la ciudad. Los manifestantes exigieron que las autoridades tomen medidas para detener la entrada de migrantes a través de la frontera norte de Chile. Juana Rodríguez, una chilena residente en Iquique, dijo que muchos lugareños estaban enojados por los trabajos y alegaron que los migrantes al país simplemente estaban pidiendo limosnas.

Los animos subieron después de la marcha "No más migrantes", cuando los manifestantes atacaron lo que quedaba del campamento y prendieron fuego a pertenencias de los migrantes, incluída ropa y colchones.

Los migrantes venezolanos en Iquique, en el norte de Chile, se han visto sacudidos por una serie de airadas protestas de los lugareños contra los campamentos de colonos que han aparecido en las plazas de las ciudades e incluso en las playas, un reflejo de las tensiones latentes por la migración en la región.

El gobierno chileno ha estado llevando a cabo controvertidas expulsiones de inmigrantes ilegales en un intento por desalentar la llegada de nuevas oleadas de familias.

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