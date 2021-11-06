Mike Tyson vaticina victoria del ‘Canelo’ Álvarez sobre Caleb Plant

A pocas horas de que se realice la pelea entre el 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant, el mexicano tuvo el apoyo de una de las leyendas del box, Myke Tyson.

Durante la ceremonia de pesaje, Mike Tyson estuvo presente como invitado y al ser entrevistado, el boxeador estadounidense expresó que el 'Canelo' Álvarez será el ganador de la pelea por el título de las 168 libras, que se disputará este 6 de noviembre en Las Vegas.

"Es el mejor momento para esta pelea, estaba nervioso. El campeón, claro que ganará, es el mejor de su generación y merece ser el campeón unificado".

Previamente, el 'Canelo' Álvarez dijo sentir una gran admiración por Mike Tyson: "Fue un gran boxeador, una leyenda. Quiero ser como él algún día".

Canelo Alvarez paying respect to Mike Tyson at the weigh-in for his fight with Caleb Plant…



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¿Cuándo es la pelea del ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant?

No es la primera vez que Mike Tyson apoya al 'Canelo' Álvarez, ya que en julio pasado expresó en una entrevista que liquidará a su adversario de este 6 de noviembre.

"Caleb Plant no va a llegar a la distancia. Lo van a liquidar, va a quedar muy jodido... Creo que este tipo ('Canelo Álvarez) lo va a matar".

La pelea entre el 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant se realizará el sábado 6 de noviembre a las 21:00 horas, horario de México, y se transmitirá de forma exclusiva a través de Azteca 7, Azteca UNO, ADN 40 y a+, además de la página de Azteca Deportes y la app oficial Azteca Deportes.

El 'Canelo' Álvarez y Cleb Plant se enfrentarán en el Grand Garden Arena de Las Vegas, por la unificación de las 168 libras.

Además, en la pelea se disputarán cuatro cinturones, tres de los cuales le pertenecen al 'Canelo' Álvarez: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Mientras que Caleb Plant tiene en su poder el de la FBI.