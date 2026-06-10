Nos pidieron paciencia; hoy vemos goteras en la Línea 2 del Metro CDMX

Mientras miles de capitalinos soportaron cierres, retrasos, filas interminables y meses de afectaciones por la supuesta modernización de la Línea 2 del Metro, hoy las imágenes que circulan en redes sociales plantean una pregunta incómoda: ¿realmente valió la pena?

Apenas concluyeron las obras y ya comenzaron a aparecer reportes de goteras, filtraciones y problemas en estaciones recién intervenidas. Y eso inevitablemente pone bajo la lupa una inversión que fue presentada como una de las grandes apuestas de movilidad rumbo al Mundial de 2026.

Una obra millonaria con grandes promesas

La remodelación de la Línea 2 fue anunciada con una inversión cercana a los mil 500 millones de pesos. Se prometieron estaciones renovadas, mejores instalaciones, modernización del sistema, impermeabilización, rehabilitación de infraestructura y una experiencia más segura para millones de usuarios.

Sobre el papel, el proyecto sonaba ambicioso; sin embargo, durante meses la realidad para los ciudadanos fue muy distinta.

El costo que pagaron los usuariosLas obras trajeron consigo estaciones cerradas, traslados más largos, filas para abordar unidades de apoyo, caos vial, pérdida de tiempo y miles de personas obligadas a modificar su rutina diaria.

Todo bajo el argumento de que el sacrificio tendría una recompensa al final del proceso.

Pero apenas regresaron las lluvias y comenzaron a difundirse videos de agua filtrándose en estaciones que acaban de ser remodeladas.

La pregunta que sigue sin respuesta

Si una de las promesas era precisamente rehabilitar y modernizar la infraestructura, ¿cómo es posible que aparezcan filtraciones tan pronto?

Si se realizaron trabajos de impermeabilización, ¿por qué hoy vemos agua escurriendo en instalaciones recién entregadas?

Los usuarios no están revisando planos ni contratos. Tampoco analizan reportes técnicos. Están observando algo mucho más simple: después de una remodelación millonaria, el agua sigue entrando.

Y esa imagen pesa más que cualquier boletín oficial.

Más que una obra para la fotografía

Nadie espera perfección, pero sí resultados.

Porque cuando una obra cuesta más de mil millones de pesos, afecta durante meses a millones de usuarios y se presenta como una modernización histórica, lo mínimo que espera la ciudadanía es que las estaciones remodeladas resistan algo tan predecible como una temporada de lluvias.

La pregunta queda sobre la mesa: ¿los capitalinos recibieron realmente una Línea 2 modernizada o simplemente una remodelación para la fotografía?