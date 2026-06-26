Red de minas antiguas provoca el colapso de 15 casas en Edomex y amenaza a 100 familias

Detonó una alarmante situación de riesgo y peligro entre los habitantes de la colonia Elsa Córdova Morán, ubicada en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México (Edomex) tras ubicar unas minas.

Aquí, se ha documentado el derrumbe de al menos 15 viviendas debido a una red de cavernas subterráneas de hasta 6 metros de profundidad, donde los residentes denuncian que las autoridades locales no han incluido estas minas en el Atlas de Riesgo Municipal.

Asimismo, no se han realizado estudios de suelo en la zona, los cuales son esenciales para verificar los hundimientos continuos que ponen en riesgo inminente a un centenar de hogares.

Finalmente, el daño estructural provocado, las casas abandonadas y semidestruidas, convirtieron a este “Pueblo Fantasma” un foco de inseguridad, siendo utilizadas de manera ilegal como guaridas, por lo que la comunidad exige el derribo inmediato de los inmuebles dañados y el relleno de los túneles.