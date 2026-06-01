Obligaba a su alumna de 14 años a tener una relación amorosa: Un juez libera a profesor de 49 años acusado de abuso en Ecatepec, Edomex

Un profesor con casi treinta años de antigüedad en una escuela de Ecatepec, Edomex, fue señalado de sostener una relación amorosa con una menor, su alumna, y de abuso sexual, que inició cuando ella tenía apenas 13 años.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el sospechoso pudo regresar a su domicilio, el cual se ubica a escasos metros de la casa de la víctima.

Un amparo saca de prisión a profesor de Ecatepec

Víctor “N”, quien permanecía bajo prisión preventiva oficiosa mientras enfrentaba las primeras etapas de su proceso de justicia, salió del centro penitenciario el pasado viernes.

La abogada de la familia, Susana Castellanos, explicó que los defensores del profesor promovieron un juicio de amparo.

Un juez federal concedió la medida, permitiéndole continuar las audiencias fuera de prisión y sin brazalete de seguridad.

Chantajes e intentos de suicidio detectados en mensajes del profesor a su alumna

La madre de la menor, Leticia Estrada, relató que descubrió la situación porque revisaba el teléfono de su hija de manera frecuente, en una de las revisiones, encontró una cuenta oculta donde estaban los mensajes del profesor.

En las conversaciones quedó en evidencia que cuando la adolescente intentaba terminar la relación, el adulto de 49 años la manipulaba y la amenazaba con cortarse o quitarse la vida, culpándola si sucedía algo grave.

Menor no sale de su casa por temor

La liberación del maestro provocó pánico y miedo entre la menor y sus familiares, ya que el domicilio de Víctor “N” se encuentra a solo cinco minutos de la casa de la víctima.

La señora Leticia mostró su indignación al señalar que la vida de su hija pasó de la rutina de una adolescente normal a un estado de encierro absoluto debido al miedo.

La menor presenta cuadros severos de estrés y ataques de ansiedad desde que el procesadob está libre de nuevo.

Alumna abandona las clases presenciales por insultos

A pesar de ser la parte afectada en el caso, la estudiante tuvo que dejar de asistir a las aulas debido al ambiente hostil que se generó en la escuela.

La madre denunció que alumnos y la misma intitución cayeron en actos de revictimización, lanzándole insultos y señalamientos por lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades escolares de la SEP no se han pronunciado al respecto, ni mostrado su apoyo a la víctima.

Exalumnas señalan historial de maestro

El caso destapó una serie de acusaciones que involucran a más alumnas y señalan el comportamiento que ha tenido este profesor durante los 30 años que ha sido maestro. Exalumnas revelaron que en no es la primera vez que sucede una situación similar con el docente.

Incluso, dentro de los datos de prueba recavados, se comprobó que la actual esposa del docente contrajo nupcias con él cuando ella tenía 16 años y también era su estudiante.