¡Alerta en CDMX! Enorme zanja en Insurgentes pone en riesgo a conductores y ciclistas; lleva más de dos semanas sin reparar

¿Una trampa mortal en calles de la CDMX? Una enorme zanja mantiene alerta a las y los vecinos, automovilistas y ciclistas, que transitan por el cruce de Insurgentes y la calle Medellín; aseguran que el problema fue reportado desde hace dos semanas, pero no hay respuesta.

Según vecinos, la zanja es derivada de los trabajos de reparación inconclusos en calles de la zona; aseguran que es un riesgo para las personas que pasan por ahí.

Zanja abandonada provoca caos vial al cruce de Insurgentes y Medellín

Testimonios de habitantes y peatones, aseguran que la excavación quedó abierta tras una intervención realizada sobre la carpeta asfáltica; sin embargo, los trabajos no fueron concluidos y la vialidad presenta una severa deformación que afecta al menos tres carriles de circulación.

Para "tapar" la zanja, se colocó una malla plástica color naranja para advertir a los conductores sobre el peligro. Vecinos consideran que la supuesta señalización es insuficiente debido al gran tamaño del daño, así como al intenso flujo vehicular que se registra diariamente sobre esta importante arteria de la capital.

Autos dañados y ciclistas caídos: El saldo de la enorme zanja en Insurgentes

Algunos conductores que circulan por la zona, señalan que varios vehículos ya han sufrido daños al caer en el hundimiento, principalmente afectaciones en neumáticos, rines y suspensión.

La enorme zanja en Insurgentes también representa un riesgo para motociclistas y ciclistas que circulan por la zona.

Incluso, algunos usuarios de bicicleta han perdido el control al intentar esquivar el obstáculo, registrándose caídas que, afortunadamente, no han dejado consecuencias de gravedad hasta el momento.

La presencia de la excavación obliga a los conductores a realizar maniobras repentinas para evitar pasar sobre la zona afectada, lo que incrementa el riesgo de percances viales, especialmente durante las horas de mayor afluencia vehicular.

Vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que concluyan los trabajos pendientes y reparen la carpeta asfáltica a la brevedad, antes de que ocurra un accidente de mayores consecuencias en uno de los cruces más transitados de la ciudad.