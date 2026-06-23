Ahogados en el olvido... habitantes de Cuernavaca no reciben ayuda tras desbordamiento de río Apatlaco

Al menos 30 viviendas y comercios de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, en Cuernavaca, Morelos, resultaron afectados tras el desbordamiento del río Apatlaco.

De acuerdo con vecinos de la zona, el problema comenzó desde el viernes pasado, cuando las lluvias arrastraron basura, troncos y escombro que terminaron bloqueando el cauce en el paraje conocido como Guacamayas.

Habitantes afirman que reportaron la situación y solicitaron apoyo para retirar los desechos, pero la ayuda nunca llegó. Con las lluvias más intensas del fin de semana, el nivel del río aumentó rápidamente hasta salirse de su cauce.

Vecinos denuncian falta de respuesta tras desbordamiento del río Apatlaco

Los afectados aseguran que intentaron comunicarse con los servicios de emergencia en los momentos más críticos de la inundación, sin obtener respuesta.

Juan José Anaya Lamadrid, uno de los vecinos afectados, relató: "En el 911 nadie contestaba, hubo afectaciones en casas, vehículos e inmuebles y hasta ahora no ha llegado el apoyo para desazolve y limpieza."

⚠️ Basura acumulada, escombro y más bloquearon el cauce del río Apatlaco, lo que provocó su desbordamiento en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas en Cuernavaca; habitantes denunciaron y solicitaron apoyo a las autoridades, pero la ayuda nunca llegó. pic.twitter.com/qQSCwGztd7 — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 23, 2026

Las inundaciones alcanzaron viviendas, vehículos y pequeños negocios que quedaron bajo el agua en cuestión de minutos.

Entre los establecimientos más dañados se encuentran una tortillería y una veterinaria. Adrián Jiménez, propietario afectado, explicó que el crecimiento del río fue repentino: "El agua se metió a la veterinaria y tuvimos que subir a los animales para evitar mayores daños, el río creció muy rápido."

Además de las pérdidas materiales, comerciantes reportan afectaciones económicas importantes derivadas de la suspensión de actividades.

Habitantes limpiaron ante la ausencia de autoridades

Sin apoyo oficial en las primeras horas de la emergencia, los propios vecinos organizaron brigadas improvisadas para retirar basura y troncos acumulados dentro del río.

Adrián Jiménez relató cómo actuaron para intentar disminuir el riesgo: "Nos metimos a sacar troncos y basura para que el agua pudiera fluir y bajar el nivel del río." Las labores comunitarias permitieron liberar parcialmente el cauce y evitar que el nivel del agua siguiera aumentando.

🆘 El río Apatlaco se desbordó tras las fuertes lluvias registradas los últimos días. Al momento, la zona se encuentra acordonada; sin embargo, ni el gobierno municipal ni el estatal han tomado acciones para evitar accidentes. pic.twitter.com/T5tcwD6aRG — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 22, 2026

La temporada de lluvias apenas comienza y habitantes de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas advierten que la acumulación de basura en barrancas y ríos sigue siendo un problema recurrente.

Vecinos señalan que, sin trabajos preventivos de limpieza y desazolve, el riesgo de nuevas inundaciones permanecerá durante los próximos meses. Mientras tanto, una tortillería afectada reportó daños en maquinaria y pérdidas que podrían ascender a cientos de miles de pesos.

