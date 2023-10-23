Norma Piña expresa reconocimiento a trabajadores del Poder Judicial

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña reconoció a los trabajadores del Poder Judicial y ciudadanos que se manifestaron este domingo en toda la República.

Hizo un llamado al diálogo y al entendimiento y dijo que “la separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de una democracia; pero es también síntoma de buena salud republicana”.

Incluso, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal informó que ha recibido invitaciones al diálogo de diversos integrantes del Senado y dijo que “en caso de que se cumplan las condiciones necesarias para que este diálogo sea: uno, verdaderamente institucional, en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, en términos de un marco legal aplicable, aceptaré dicha invitación”.

Norma Piña tiene la disposición de ir a la Cámara de Senadores

Poco antes la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, respondió a los coordinadores parlamentarios del PRI y PAN, así como al senador de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán, quienes la invitaron a exponer sus planteamientos respecto a los fideicomisos del PJF, que tiene la firme disposición de acudir a la Cámara de Senadores y pidió

“Que se comunique su firme disposición con la mesa directiva y con la Junta de Coordinación Política, integrada por todos los grupos parlamentarios, para que se incluyan en esta urgente deliberación, esto con la finalidad de asegurar que el diálogo entre poderes se dé por la vía institucional adecuada y competente, así como garantizar que este intercambio sea con la pluralidad política que se representa en el Congreso de la Unión”.

Ministra presidenta de la SCJN también intentó entablar diálogo con los Diputados

A través de una carta explica que para ella ha sido prioridad el diálogo, y que en su momento se hizo una solicitud a la Cámara de Diputados.

De las cartas enviadas a los legisladores, la que está dirigida al senador morenista, Alejandro Rojas Diaz Durán pide que, a través del presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, se expresa a la presidenta del Senado Ana Lilia Rivera, la intención de realizar una exposición amplia y detallada sobre la minuta. Sin embargo solicitó se defina el marco normativo en el cual se desarrollará dicho diálogo así como las condiciones del mismo.