En la operación militar de Rusia vs Ucrania hoy 4 de marzo, las fuerzas rusas negaron haber atacado la central nuclear de Zaporiyia y denunciaron una "provocación" llevada a cabo por un grupo de sabotaje ucraniano.

"El objetivo de la provocación del régimen de Kiev en esta instalación nuclear radicó en el intento de acusar a Rusia de crear una fuente de contaminación radiactiva", denunció el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov.

14:25 HORAS

Rusia también bloquea Twitter

El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, ha procedido a bloquear Twitter, poco después de hacer lo propio con la red social Facebook.

Según un documento en la web del regulador, la medida obedece a una petición de la Fiscalía rusa del 24 de febrero, fecha del inicio de la operación militar rusa en Ucrania.

13:37 HORAS

Putin firma ley que protege a las fuerzas armadas

El presidente Vladimir Putin firmó una ley que impondrá una pena de cárcel de hasta 15 años a las personas que intencionalmente difundan información "falsa" sobre las fuerzas armadas de Rusia, informó la agencia de noticias TASS.

La ley fue redactada más temprano por la cámara alta del Parlamento de Rusia. Putin también firmó una ley que significará que aquellos que pidieron sanciones contra Rusia serían penalmente responsables, dijo Tass.

12:24 HORAS

Rusia bloque Facebook en respuesta a censura

El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, decidió bloquear el acceso en Rusia a la red social Facebook en respuesta a la "censura" de cuentas de medios rusos en medio de la ofensiva militar del Kremlin en Ucrania.

"El 4 de marzo se decidió bloquear el acceso a la red social Facebook, controlada por Meta, en el territorio de la Federación Rusa", señaló Roskomnadzor en un comunicado, según la agencia Interfax.

BREAKING: Fierce fighting underway at Zaporizhzhia nuclear power plant in southeast Ukraine pic.twitter.com/VwzzGIxKiQ — BNO News (@BNONews) March 4, 2022

11:36 HORAS

EU acusa a Rusia de amenazar a Europa con ataque a planta nuclear

Estados Unidos acusó a Rusia de poner en peligro a Europa con su "imprudente" ataque a una central nuclear en Ucrania y exigió a Moscú garantías de que no volverá a darse un episodio similar.

"Por la gracia de Dios, anoche el mundo evitó por poco una catástrofe nuclear", declaró la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para discutir el incidente en la planta de Zaporiyia, la mayor central atómica de Europa.

11:27 HORAS

Ucrania podrá decidir su futuro, tras desmilitarización

Rusia no tiene la intención de ocupar Ucrania y sus tropas se retirarán una vez que haya cumplido su objetivo de "desmilitarizar" y "desnazificar" el país, donde luego el pueblo podrá decidir sobre su futuro, aseguró hoy el embajador ruso ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Gennady Gatilov.

"Nuestro objetivo es la desnazificación del régimen y la desmilitarización de Ucrania de modo que tengamos garantías de que no habrá amenazas que provengan de Ucrania contra Rusia", declaró en una conferencia de prensa con corresponsales internacionales acreditados ante la ONU.

10:30 HORAS

BBC suspende operaciones en Rusia

La BBC suspendió las operaciones informativas dentro de la Federación Rusa mientras evalúa las implicaciones de la nueva legislación adoptada por las autoridades rusas. BBC News continuará su servicio en ruso desde fuera de Rusia.

"La seguridad de nuestro personal es primordial y no estamos dispuestos a exponerlos al riesgo de una persecución penal simplemente por hacer su trabajo", dijo el director general de la BBC, Tim Davie, en un comunicado.

9:15 HORAS

Putin confirma tercera ronda de conversaciones con Ucrania

El presidente Vladimir Putin dijo que se programó una tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania para este fin de semana, según la cancillería de Alemania.

"Desgraciadamente, los resultados que Ucrania necesita no se han conseguido todavía. Sólo hay una solución

para la organización de corredores humanitarios", dijo en un tuit el alto funcionario ucraniano Mykhailo Podolyak.

8:46 HORAS

Navalny llama a protestar contra guerra en Ucrania

El opositor Alexei Navalny dijo a los rusos que protesten contra la guerra en Ucrania en las ciudades rusas y en todo el mundo el 6 de marzo, y acusó al presidente Vladimir Putin de avergonzar a la bandera nacional rusa y al idioma.

Navalny, el opositor local más destacado de Putin, dijo a los rusos en una publicación en su blog que se despojaran del miedo a protestar contra la invasión rusa de Ucrania y que salieran a las plazas de sus ciudades, aunque ya hubieran abandonado Rusia.

8:33 HORAS

Microsoft se suma a empresas que suspenden ventas en Rusia

Microsoft Corp suspendió las nuevas ventas de sus productos y servicios en Rusia, convirtiéndose en la última

empresa occidental en distanciarse de Moscú tras la invasión de Ucrania.

Además de suspender las nuevas ventas, Microsoft estaba deteniendo muchos aspectos de su negocio en Rusia en cumplimiento de las sanciones gubernamentales, dijo el presidente de la compañía, Brad Smith.

8:28 HORAS

AMLO descarta enviar armas a Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que México no eviará armas a Ucrania, como lo solicitó un frupo de legisladores de ese país, ya que México es un país pacifista.

7:36 HORAS

Se escuchan explosiones en Kiev

El viernes se escucharon varias explosiones en rápida sucesión en la capital ucraniana, Kiev, y una sirena antiaérea sonó, según un periodista de Reuters.

El origen exacto de las explosiones no pudo ser establecido inmediatamente. Rusia ha lanzado una invasión a Ucrania desde varios frentes a la que describe como una "operación especial".

7:25 HORAS

Negociación depende de Kiev: Rusia

Rusia declaró que el futuro de las negociaciones con Ucrania dependerá de la reacción de Kiev a la postura rusa, que se mantiene sin variación.

"Las negociaciones que se han celebrado ha sido una buena posibilidad de transmitir a la parte ucraniana nuestra visión de este problema. En adelante todo dependerá de la reacción de la parte ucraniana", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

7:23 HORAS

Ebrard descarta sanciones contra Rusia

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México y otros países trabajan para que pueda llegar ayuda humanitaria a Ucrania, tras la invasión en Rusia y rechazó aplicar sanciones a Rusia.

#EnLaMañanera | El avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó los primeros minutos de este viernes procedente de Rumanía y rescató hasta ucranianos así lo informó el canciller @m_ebrard pic.twitter.com/uSBZ6snxWM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2022

7:15 HORAS

La OTAN descarta enviar aviones o tropas para Ucrania

Los ministros de Exteriores de la OTAN mostraron su acuerdo por que ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania ni que entren allí sus tropas, tras la petición de Kiev de que contribuya a imponer una zona de exclusión aérea sobre el país.

"No queremos ser parte del conflicto con Rusia en Ucrania", dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa.

6:32 HORAS

Zelensky agradece investigación de derechos humanos

El presidente Volodimir Zelensky agradeció la creación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una comisión independiente de expertos para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia vs Ucrania.

5:45 HORAS

Rusia y Ucrania no acordaron firmar ningún documento

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que en la segunda ronda de negociaciones con Ucrania "no se habló" de firmar ningún documento formal entre ambas partes.

"La segunda ronda de negociaciones tuvo lugar ayer", dijo Peskov en una conferencia telefónica con periodistas. "Ahora depende de estas negociaciones. Es una oportunidad para que las delegaciones se transmitan mutuamente todos los elementos de las posiciones sin intermediarios innecesarios. Los elementos de nuestra posición se han puesto en conocimiento de la parte ucraniana".

5:39 HORAS

Putin llama a países vecinos a no elevar la tensión

El presidente Vladimir Putin pidió a los países vecinos no intensificar las tensiones, ocho días después de que Moscú enviara sus fuerzas a Ucrania.

"No hay malas intenciones hacia nuestros vecinos. Y también les aconsejo que no escalen la situación, que no introduzcan ninguna restricción. Cumplimos todas nuestras obligaciones y seguiremos cumpliéndolas", dijo Putin en declaraciones televisadas.

5:12 HORAS

Reactores no sufrieron daños en ataque ruso

Los reactores de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia no sufrieron ningún daño y no se produjo ninguna emisión de material radiactivo después que un proyectil impactó en un edificio cercano del emplazamiento durante la noche, dijo el jefe de asuntos atómicos de la ONU, Rafael Grossi.

Dos miembros del personal de seguridad resultaron heridos cuando el proyectil impactó durante la noche.

4:48 HORAS

Rusia aprueba 15 años de cárcel por difundir información falsa

El Parlamento ruso aprobó una ley que impone penas de cárcel de hasta 15 años por difundir de forma intencionada información "falsa" sobre las fuerzas armadas, en un momento en que Moscú contraataca en lo que considera una guerra de la información por el conflicto en Ucrania.

4:19 HORAS

Zelensky pide a europeos protestar por ataque a planta nuclear

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llamó a los rusos a organizar protestas por la toma de la mayor central nuclear de Europa por parte de las fuerzas rusas.

Un edificio de la central nuclear de Zaporiyia se incendió durante los intensos combates, según informaron el viernes las autoridades ucranianas, lo que hizo temer una posible catástrofe nuclear. El incendio fue extinguido posteriormente.

12:25 HORAS

Mexicanos evacuados de Ucrania llegan a la CDMX

Los 44 mexicanos, 28 ucranianos, 7 ecuatorianos, un peruano, un australiano y un perro evacuados de forma voluntaria de Ucrania llegaron en los primeros minutos de hoy 4 de marzo a la Ciudad de México.