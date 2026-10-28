Así se vivió la misa a San Judas Tadeo: autoridades en CDMX cerraron la Iglesia de San Hipólito

Este 28 de octubre de 2026, miles de fieles de San Judas Tadeo llegaron a distintos templos para agradecer los favores recibidos o para pedir auxilio al patrón de las causas difíciles.

Son tantos que en la Ciudad de México tuvieron que cerrar la Iglesia de San Hipólito. La multitud de peregrinos se agolpó peligrosamente en el templo y hubo peligro de que la gente se apachurrara.

En Badiraguato, la fiesta de San Judas fue por todo lo alto. El Parque del Mirador de Badiraguato, donde está el San Judas Tadeo monumental de 28 metros, fue el centro de la celebración.

También hubo fiesta en la parroquia de San Judas en Culiacán, además de Los Mochis, Mazatlán y muchos otros lugares de Sinaloa.