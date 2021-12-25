Misión DART de la NASA envía primeras imágenes desde el espacio

Tras un mes del lanzamiento de la misión DART de la NASA, este viernes se dieron a conocer las primeras imágenes capturadas desde el espacio por esta nave.

Las primeras imágenes de la misión DART, cuyo objetivo es desviar un asteroide como prueba de defensa planetaria, fueron compartidas "Solar System Exploration" de la NASA a través de redes sociales.

La cámara telescópica DRACO de la misión DART se aperturó el pasado 7 de diciembre para transmitir la primera imagen de su entorno circundante, según informó la NASA.

Estas imágenes, tomadas a unos 3 millones de kilómetros (11 segundos luz) de la Tierra, muestran una docena de estrellas, así como las constelaciones de Perseo, Aries y Tauro.

La sonda #DART ha enviado a tierra sus primeras imágenes del espacio profundo tomadas por su instrumento DRACO, esto sirve para calibrar sus cámaras antes de iniciar su misión.#NASA #DARTMission #DeepSpace pic.twitter.com/EfgoeLCmcV — Solar System Exploration 🛰 (@fromspacecraft) December 24, 2021

Dichas fotografías de las estrellas servirán a la NASA para determinar las primeras medidas y proporciones de DRACO respecto a la nave espacial, a fin de que la misión DART pueda ser manipulada con mayor precisión hacia los objetos de interés.

¿En qué consiste la misión DART de la NASA?

El pasado 24 de noviembre, la misión DART despegó a las 22:21 hora local, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, a 241 kilómetros de Los Ángeles, Estados Unidos, a bordo de un cohete Falcon 9, propiedad de SpaceX, con destino al asteroide llamado “Dimorphos”.

La carga útil de la misión DART se liberó del propulsor unos minutos después del lanzamiento, a fin de comenzar un viaje de 10 meses en el espacio, a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra.

El objetivo principal de esta nave de la NASA es impactar directamente al asteroide llamado “Dimorphos”, que circula a una velocidad de 24 mil kilómetros por hora, ello para que este cambie su trayectoria orbital.

Lo anterior podría demostrar la teoría del impacto cinético, un método para desviar asteroides de su órbita estrellando una nave contra el cuerpo en cuestión.

Se planea que el impacto se efectúe en octubre de 2022; con ello, la misión DART se convertiría en el primer sistema de defensa planetaria del mundo diseñado para desviar un asteroide de una posible colisión apocalíptica con la Tierra.

El asteroide al que apunta DART no representa una amenaza real y es pequeño en comparación con el asteroide cataclísmico Chicxulub, el cual golpeó la Tierra hace unos 66 millones de años y provocó la extinción de los dinosaurios.