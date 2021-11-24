VIDEO: NASA lanza con éxito la nave DART para desviar un asteroide

La nave espacial de la NASA DART despegó a las 10 de la noche con 21 minútos hora local, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, a 241 kilómetros de Los Ángeles, a bordo de un cohete Falcon 9 propiedad de SpaceX, con destino al asteroide llamado "Dimorphos".

La carga útil del DART, se liberó del propulsor unos minutos después del lanzamiento para comenzar un viaje de 10 meses al espacio, a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra.

Asteroide circula a gran velocidad

La nave espacial de la NASA busca impactar directamente al asteroide llamado "Dimorphos", que circula a una velocidad de 24 mil kilómetros por hora, golpeándolo lo suficientemente fuerte como para cambiar su trayectoria orbital.

🚀 Estrellando una nave espacial contra un asteroide… a propósito.



Así es como la @NASA y @JHUAPL intentarán cambiar el curso de dicho asteroide, mediante la misión Prueba de redireccionamiento del asteroide doble (#DARTMission): https://t.co/RTrXqnOmLC pic.twitter.com/IoP14CGAbN — NASA en español (@NASA_es) November 23, 2021

La misión de DART, siglas de Double Asteroid Redirection Test (o prueba de redirección de un sistema doble de asteroides) tiene como objetivo demostrar la teoría del impacto cinético, un método para desviar asteroides de su órbita estrellando una nave contra el cuerpo en cuestión.

Para probarlo, la NASA ha elegido el sistema binario Didymos, formado por dos rocas espaciales, una más grande, de 780 metros de diámetro; y otra más pequeña, de unos 70, llamada Dimorphos, y que orbita como una suerte de luna a su compañera.

El impacto de la nave será en 2022

Dimorphos será el objetivo de DART: contra ella se estrellará en octubre de 2022, y los telescopios de la Tierra serán los encargados de saber si realmente la misión ha tenido éxito.

Deployment confirmed, @NASA’s DART is on its way to redirect an asteroid pic.twitter.com/UTxkcJFcq0 — SpaceX (@SpaceX) November 24, 2021

Testigo de excepción de la operación será el LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroid), un pequeño satélite de la Agencia Espacial Italiana que pocas horas antes del impacto se separará de la nave principal para tomar imágenes de la zona en la que se estrellará su compañera y de la pluma de eyección generada.

Primer sistema de defensa del mundo

La nasa busca experimentar el primer sistema de defensa planetaria del mundo, diseñado para desviar un asteroide de una posible colisión apocalíptica con la Tierra.

El asteroide al que apunta DART no representa una amenaza real y es pequeño en comparación con el asteroide cataclísmico Chicxulub que golpeó la Tierra hace unos 66 millones de años, lo que llevó a la extinción de los dinosaurios.

Asteroides pequeños son de mayor preocupación

Pero los científicos dicen que los asteroides más pequeños son mucho más comunes y de mayor preocupación teórica a corto plazo.