Todo está listo para la final de Miss Universo 2023, que se llevará a cabo este sábado 14 de enero , donde las 86 participantes se disputan no solo el título sino la corona del certamen de belleza más famoso en el mundo.

La corona, que portará la ganadora del certamen de belleza, fue presentada en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, lugar donde se llevará a cabo la gran final.

Para la 71ª edición del concurso Miss Universo 2023 se presentó una nueva tiara diseñada por el joyero libanés Fred Mouawad , que lleva por nombre “Fuerza para el bien”.

Corona de Miss Universo 2023 está valuada en 6 mdd

Se trata de una pieza de Joyería Fred Mouawad, valuada en cerca de 6 millones de dólares ; la pieza fue nombrada como “Fuerza para el bien” y tiene un total de 933 piedras preciosas, entre las que destacan zafiros y diamantes.

La tiara, con valor total de 5,3 millones de dólares, está compuesta por 110.083 quilates de zafiro y 48.024 quilates de diamante. Además, en la parte superior y centro de la corona lleva un zafiro azul de 45,14 quilates.

De acuerdo con Anne Jakkaphong, dueña de Miss Universo, la tiara evoca “la creencia de Miss Universo en un futuro forjado por mujeres que empujen los límites de lo que es posible, y las increíbles mujeres alrededor del mundo que abogan por un cambio positivo”.

Jakkaphong agregó que no solo se trata de una corona, sino que esta representa una deslumbrante ilustración de los desafíos y las recompensas que se obtienen cuando las mujeres abogan por causas cercanas a su corazón y se esfuerzan por tener un impacto en el mundo.

Pero la corona no será el único premio que recibirá la ganadora de Miss Universo 2023, ya que se espera que además reciba la banda, un ramo de flores y el gran premio de cerca de 250.000 dólares.