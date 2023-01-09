Renuncia otra candidata a Miss Universo: ¿De quién se trata y por qué lo hizo?

Estamos a pocos días del evento de belleza más importante del mundo, el concurso Miss Universo, pero la semana pasada se reveló que la concursante Miss Letonia, Kate Alexeeva, una joven modelo de 28 años que estaba preparándose para el certamen en Caracas, Venezuela renunció a su participación.

Te puede interesar: Candidata renuncia a Miss Universo de última hora.

Por medio de un comunicado de prensa, la modelo compartió los motivos que la llevaron a dejar su lugar en Miss Universo.

Me diagnosticaron COVID. Siguieron las complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad

El concurso Miss Universo tiene su segunda renuncia.

Sin embargo, las malas noticias no han terminado, pues ahora se ha confirmado la renuncia de Miss Kazajistán, Diana Tashimbetova.

Los motivos fueron completamente diferentes, pues la modelo compartió que no tenía apoyo por parte de los organizadores en su país, así lo reveló por medio de sus redes sociales.

¡Actualmente estoy en los Estados Unidos con una visa de turista y me quedaré aquí, no más tiempo del período especificado! ¡No solo eso, planeo seguir participando en competiciones internacionales en nombre de Kazajistán!

También te puede interesar: Miss Universo 2023: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver el certamen de belleza?

De acuerdo con lo publicado en el perfil oficial de Miss Universo, Diana Tashimbetova era descrita de la siguiente forma: