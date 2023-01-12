Estamos a días de conocer a la nueva ganadora de Miss Universo 2022, el certamen de belleza más reconocido a nivel mundial, mismo que se realizará el próximo 14 de enero en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, donde las mujeres más bellas del mundo competirán por convertirse en la gran ganadora.

Sin embargo, antes de conocer a la nueva ganadora, el día de ayer se llevó a cabo el Preliminar Miss Universo 2022, donde todas las participantes tuvieron la oportunidad de desfilar en traje de baño, de gala y típico.

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¿Qué pasó en el preliminar de Miss Universo 2022? De todas las candidatas, solo 16 reinas de belleza lograron clasificar a la recta final que se llevará a cabo el próximo 14 de enero en Nueva Orleans, Estados Unidos.

El jurado estuvo conformado por Big Freedia (rapera y activista), Myrka Dellanos (periodista y presentadora), Ximena Navarrete (Miss Universo 2010), Sweta Patel (Vicepresidenta de Growht Marketing & Merchandising en Roku), Wendy Fitzwilliam (Miss Universo 1998) y Emily Austin (modelo, actriz y periodista deportiva), Olivia Quido (CEO y fundadora de O Skin Med Spa).

El evento llegó a su fin después de dos horas de competencia. Posteriormente, el jurado deberá elegir a las 16 finalistas del certamen; sin embargo, los nombres de las finalistas serán revelados hasta la gran gala que será el próximo sábado.

¿Cómo le fue a Irma Miranda?

La representante de México es ni más ni menos que Irma Cristina Miranda Valenzuela, originaria de Sonora y de acuerdo con especialistas, se perfila como una de las grandes favoritas para llegar a la gran final.

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¿Quiénes son las candidatas favoritas para ganar Miss Universo 2022?

Entre las favoritas a convertirse en la nueva Miss Universo 2022 destacan Mía Mamedea (Brasil), María Fernanda Aristizabal (Colombia), Ashley Cariño (Puerto Rico), Irma Miranda Valenzuela (México), Alessia Rovegno (Perú), Amanda Dudamel (Venezuela), Virginia Tablum (Italia), Ivana Batchelo (Guatemala), Anna Sueangam-IAM (Tailandia), Celeste Cortesi (Filipinas), pero habrá que esperar al próximo sábado.

¿Cuándo y dónde ver la Gran Final de Miss Universo 2022?

No te pierdas Miss Universo 2022 el próximo sábado 14 de enero a las 19 horas, a través de la señal de Azteca UNO.