Joven modelo compró casa y deportivo con sueldo de OnlyFans

Morgan Doyne, llamó la atención en redes sociales después de que diera a conocer que compró casa y auto deportivo con sueldo de OnlyFans.

Modelo se compra casa y auto deportivo con sueldo de OnlyFans

Originaria de Barnsley en el norte de Inglaterra, la chica de 24 años estudió Química y se dijo no haber estado satisfecha con el dinero que ganaba en su antiguo empleo. Asegura que jamás pensó en vender "contenido erótico", sin embargo fue testigo como una de sus compañeras de escuela comenzó a generar grandes ingresos en la ahora famosa plataforma de OnlyFans.

Morgan Doyne, modelo:

"Me siento muy afortunada de poder pagar la casa de mis sueños a esta edad y también estoy muy orgullosa de mí misma".

Durante su primer mes de trabajo como modelo en la página de contenido para adultos, Morgan solo ganó 70 libras (unos 2 mil pesos), pero tres meses después, logró generar unas 7 mil libras (cerca de 200 mil pesos).

Hard work pays off 🙌🏻



I’ve just bought my dream 5 bed detached house in the countryside. Thank you @OnlyFans pic.twitter.com/7XnSCWQ1tN — Morgan Holly Doyne (@MorganHollyPT) July 4, 2021

Actualmente, la modelo Morgan Doyne gana unos 950 mil pesos al mes

Además, en un periodo de 18 meses logró facturar 300 mil libras (más de 8 millones de pesos). Con ese dinero fue que se compró una casa de cinco habitaciones y cuatro baños, además de un flamante automóvil deportivo.

No todo es "color de rosa" al trabajar en OnlyFans

Morgan Doyne asegura que no todo ha sido "color de rosa" desde que comenzó a trabajar en OnlyFans. La chica de 24 años ha enfrentado acoso además de hostigamiento en redes sociales debido a su actual profesión. Asegura que ha seguido adelante porque cuenta con el apoyo de sus familiares y de sus amigos.

Morgan Doyne no publica material tan atrevido

Morgan asegura que ella no publica material demasiado atrevido, que solo se trata de modelaje glamoroso, en topless o en lencería. Asegura que ella jamás publicaría imágenes sin ropa.

Morgan Doyne, modelo:

"Nunca esperé ganar tanto como lo hago, pero despegó tan bien que se ha convertido en mi trabajo de tiempo completo".

¿Qué es un OnlyFans y cómo funciona?

OnlyFans es una plataforma en línea y una aplicación creada en el año de 2016, donde las personas pueden pagar por el contenido (fotografías, videos y/o transmisiones en vivo), mediante una membresía mensual.