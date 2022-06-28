Los habitantes de Correntes, Brasil, viven aterrorizados debido a un mono que se pasea por los tejados y se metía a las casas portando un cuchillo, sin que hasta el momento pudieran atraparlo o quitarle el arma.

Los vecinos de la ciudad de Brasil relataron que el mono se mete a las casas y mueve el cuchillo de forma amenazadora en todas direcciones contra las personas, especialmente cuando éstas intentan acercarse para atraparlo.

Añadieron que incluso el mono parece que afila su cuchillo contra las paredes. En un video que se volvió viral en redes sociales, se puede ver al animal con el cuchillo en la mano y sacudiéndolo contra la pared.

Ante la queja de los ciudadanos de Brasil, una organización protectora de animales prometió acercarse al lugar para domar al mono y llevarlo a un lugar seguro tanto para él como para los habitantes de la región.

Monos con cuchillo aterrorizan a la gente en Brasil

Esta no es la primera vez que un mono con un cuchillo provoca terror entre los ciudadanos de Brasil. En 2016, una situación similar ocurrió en un bar, cuando un mono se robó el cuchillo del lugar y se trepó al techo.

Los ciudadanos se asustaron al ver que el mono tenía el cuchillo en la mano y se lanzaba contra las personas que se encontraban en el bar o que querían atraparlo.

Un elemento del cuerpo de bomberos de Brasil indicó que el mono también rompió y se sacó algunas botellas de licor, por lo que los ciudadanos aseguraron que el primate también se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Después de unos minutos de perseguir al mono con el cuchillo, el animal fue atrapado por los residentes y entregado al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, que posteriormente lo revisaron y lo regresaron a la vida silvestre.