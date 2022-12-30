Monumentos se iluminan para homenajear a Pelé, el rey del futbol

Varios monumentos se iluminaron de amarillo y verde, los colores de la bandera de Brasil, para homenajear a Pelé, el rey del futbol, que murió el jueves a los 82 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer.

El histórico Cristo Redentor, de Río de Janeiro, fue el primero en encender las luces como tributo a la leyenda del futbol Pelé. Así permaneció toda la noche para recordarlo.

La icónica sede de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) se encendió con el rostro de Pelé para homenajear al futbolista que hizo historia como uno de los mejores.

"Es indescriptible decir en este momento lo que estamos pasando aquí, la pérdida, el sentimiento", dijo a Reuters un trabajador de la construcción y seguidor de Pelé, Widisley Guimaraes.

El Estadio Maracaná también se iluminó con luces doradas en honor al rey del futbol.

El arco del Wembley Stadium de Londres se ilumina por Pelé

El arco del estadio Wembley de Londres se iluminó con luces amarillas y verdes en homenaje a la leyenda del futbol brasileño Pelé, luego de su muerte, a los 82 años.

Homenajes a Pelé

Sin embargo, no solo los monumentos homenajearon al astro del futbol, también decenas de deportistas y hasta presidentes de todo el mundo compartieron mensajes para reconocer la grandeza de Pelé en este deporte.

En una playa de la India realizaron una enorme escultura de arena con el rostro de Pelé.

En la ciudad costera oriental de Puri, el renombrado artista de arena Sudarsan Patnaik rindió homenaje al rey del futbol al preparar un arte de arena de Pelé sosteniendo una pelota de fútbol, que decía "Fin de una era, RIP Pele”.

