¿Cuántos diputados de Morena buscan otro cargo en 2027? Estas son las cifras

La elección de 2027 todavía no llega a las urnas, pero en Morena ya hay legisladores que buscan asegurar su siguiente paso político. Son 170 diputados federales que aspiran a mantenerse en un cargo público o cambiar la Cámara de Diputados por una presidencia municipal.

¿Cuántos diputados de Morena quieren reelegirse en 2027?

De acuerdo con las cifras proporcionadas, 153 legisladores buscan la reelección como diputados federales, mientras que otros 17 tienen la mira puesta en una alcaldía. Además, siete aparecen en ambas opciones, con lo que podrían buscar una alternativa si no consiguen repetir en San Lázaro.

En total, los 170 representan 66.9 por ciento de los 254 integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Es decir, cerca de siete de cada diez legisladores del grupo parlamentario buscan participar por otro cargo en los comicios del próximo año.

Morena y la carrera por 2027

La disputa por los espacios políticos se desarrolla en vísperas de una elección en la que se renovarán las 500 diputaciones federales, además de miles de cargos locales en las 32 entidades del país.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció el 10 de septiembre de 2026 como fecha de inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, mientras que la jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027.

En ese escenario, la reelección legislativa y las aspiraciones municipales forman parte de las rutas que algunos integrantes de Morena buscan seguir para mantenerse en la vida pública.

Las cifras muestran que la continuidad en la Cámara de Diputados es la opción más frecuente entre los legisladores considerados: 153 buscan permanecer en el cargo. En contraste, 17 tienen como objetivo una presidencia municipal, aunque siete de ellos también contemplan la posibilidad de competir nuevamente por una diputación.

La prohibición de la reelección y el horizonte de 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso prohibir la reelección para distintos cargos de elección popular a partir de 2027; sin embargo, la entrada en vigor de la prohibición para las diputaciones federales quedó prevista para 2030, de acuerdo con el planteamiento descrito.

Ese calendario abre una ventana para quienes buscan volver a competir por una curul en 2027, pues la elección se celebrará antes de que entre en vigor la restricción prevista para 2030.