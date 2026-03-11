Notas
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"Elecciones sin narco": Pintan asfalto frente a la Cámara de Diputados por Reforma Electoral
¿Reforma o complicidad? El asfalto frente a San Lázaro amaneció con un mensaje que los diputados no podrán ignorar: “Elecciones sin narco”.
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Lista completa de los 16 alcaldes que gobiernan CDMX de 2024 a 2027
Conoce aquí cuáles son las facultades que tienen las alcaldesas y alcaldes de las 16 demarcaciones en la capital tras ocupar el cargo desde el 1 de octubre.
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La fecha exacta en que toma posesión Clara Brugada como Jefa de Gobierno de CDMX
En los próximos días Clara Brugada celebrará la toma de posesión como titular de la CDMX, esto tras imponerse en votos el pasado domingo 2 de junio.
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Clara Brugada recibe constancia de validez para la Jefatura de Gobierno de la CDMX
Clara Brugada enfatizó que esta elección es un testimonio de la lucha por la democracia y el compromiso cívico de muchos ciudadanos el pasado 2 de junio.
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¿Por qué habrá recuento de votos de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc?
La autoridad electoral deberá realizar el recuento de votos de la Cuauhtémoc en un plazo de cinco días, dice la resolución del Instituto Electoral de la CDMX.
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¿Cuántas gobernadoras hay en México tras las elecciones 2024?
Tras las elecciones 2024 del domingo 2 de junio, habrá más mujeres en los cargos de elección popular, como es el caso de las gubernaturas, descubre cuáles.