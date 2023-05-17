Morena anuncia foro previo a consulta para elección de ministros en SCJN

En la Cámara de Diputados, el líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, anuncio que abrirán una serie de foros de debate previo a la consulta popular para escuchar a diversos críticos que advierten que es antidemocrático y demagógico que sean los ciudadanos quienes decidan si los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben o no ser electos por voto en las urnas.

En conferencia de prensa, dijo que la elección de los ministros es un tema de trascendencia nacional y merece escuchar a diversas voces de juristas, litigantes y analistas que se han manifestado en contra y a todo aquel que quiera participar.

“Estaremos inaugurando una nueva forma de trabajo parlamentario, los vamos a invitar antes. En lugar de que anden vendiendo tamales sin bote que vengan acá, los vamos a invitar, el maestro Diego Valadés que ha expresado a priori, sin tener conocimiento, sin profundizar; con el rigor que le corresponde a un maestro emérito como es él, el contenido de una solicitud. Segundo también, al litigante Cossío, ex ministro de la Corte, y en general a todos. También leí al filósofo de Villahermosa, Don Roberto Madrazo, que se expresó, si no anda en algún maratón, que pueda venir con nosotros”, señaló el líder de los morenistas en San Lázaro.

Debate de elección de ministros de la SCJN sería de junio a agosto

Ignacio Mier planteó que el debate se realizaría de junio a agosto, a fin de que a finales de agosto se presente ante la Comisión Permanente la solicitud formal para convocar a la consulta popular después de la elección de 2024 sobre la viabilidad de cambiar el método de designación de los ministros.

“Eso queremos, que se debata públicamente. ¿Merece México o no, las mexicanas, hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros? Esa es la pregunta. Sin tendencia, abierto, democráticamente”, especificó.

Por su parte, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, resaltó “uno seria en el lenguaje clásico plebiscito y el otro referendo, las dos cosas caben en nuestra consulta; por eso estamos pensando en acudir a esa herramienta de democracia directa que permitiría que todo México opinara, si el tercer poder constitucional que tiene facultades muy importantes y que revisa los actos de todos, debe o no tener un sustento, y legitimidad en sufragio de toda la población en México, de toda la ciudadanía”.

En tanto, el también diputado de Morena, Hamlet García, rechazo que la elección por voto de los ministros no es un tema electoral y no es exclusivo de México. “Es un debate que se está dando en Estados Unidos, sobre el fundamento democrático de las Cortes, es un debate que también se está dando en Europa y que, consideramos, estamos a muy buen tiempo de darlo aquí en México.