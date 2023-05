Acepta Creel reto lanzado por AMLO desde Palacio Nacional

El panista Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, respondió al reto que le lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional la mañana de este jueves, pero no para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial sino para explicarle de donde tomar los recursos que pide para las becas de estudiantes de bajos recursos.

En un video publicado en la red social Twitter, Creel Miranda lo emplaza a que se vean el próximo jueves 18 de mayo de 2023, y que ponga lugar y hora.

“Andrés seamos serios, yo te lance un reto y tú me respondes con otro, yo no le doy vuelta a las cosas las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias, no es por ahí, ¿Quieres más dinero para becas? vamos más allá, hablemos de como rescatamos la educación ¿lo hacemos? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo, si no sabes cómo, yo te explicó. Acepto el reto nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo a la hora que tú quieras”, señaló el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Creel recomienda a AMLO hablar con la presidenta de la Corte, Norma Piña

En el video publicado en su cuenta de Twitter, Santiago Creel recomienda al Jefe del Ejecutivo que, si tiene interés en hablar con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, lo haga y seguro lo va a escuchar e incluso se ofreció para acompañarlo.

Andrés, ¿quieres más dinero para becas? #RescatemosMéxico 🇲🇽



Nos vemos el jueves 18 de mayo. Tú pon lugar y hora.@lopezobrador_ pic.twitter.com/NE0Pi6PXNA — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) May 12, 2023

Las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, se producen luego de que en su conferencia mañanera de este jueves Andrés Manuel López Obrador lo retó a presentar una iniciativa conjunta para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y que los 20 mil millones de pesos que tienen asignados sean utilizados en becas para estudiantes de bajos recursos.