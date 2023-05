Diputados de Morena se convertirán en “caza mapaches” del PRI: Delgado

Morena arma estrategia “caza mapaches y compradores de voto priistas”, juntos con los diputados de su bancada, de cara a las elecciones de Coahuila y el estado de México.

En reunión privada, a la que asistieron 137 de 201 legisladores morenistas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió la participación todos, pues, advirtió que habrá pase de lista de los diputados que ayuden a cazar a los priistas con malas mañas.

“Un pase de lista fraterno para ver quién va, quien no va, para que no se me ‘amburguesen’, que todos caminen, que todos apoyen, aporten a este movimiento. el que no vaya, pues, lo vamos a poner a caminar doble o algo. Lo que les dije es que para llegar al 24 hay que pasar por el 23 y los quiero ver en campo, trabajando ayudando. Va a haber más diputados en las zonas que son más complejas que son donde tradicionalmente han practicado la compra del voto, la presión sobre la gente para que no vote por Morena”, detalló el líder de Morena.

Asegura Igancio Mier que diputados que participen en esta estrategia deberán costear sus propios gastos

Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena en San Lázaro, dijo que tienen una ruta en la donde operan los mapaches compradores de voto del PRI.

“Vamos a reforzar en general las dos entidades, particularmente donde sabemos que se está haciendo uso dispendioso de los recursos y de programas en el estado de México especialmente, en el sur del estado y en el Valle de Toluca donde estuvieron regalando hace dos semanas y la semana pasada de manera indiscriminada fertilizante e intensificaron el programa del salario rosa o de la tarjeta rosa, los tenemos inidentificados y vamos a ir a trabajar a eso”, sentenció Mier Velazco.

La dirigencia dejó en claro que los legisladores que participen en la estrategia deberán costear sus propios gastos.

“Ellos tienen que entrarle, ustedes van a apoyar no a ser una carga para la campaña, para los candidatos, ellos ya saben que ellos tienen que llevar sus propios recursos, llevar a sus compañeros de trabajo y hacerse responsables, lo que van es a ayudar” sostuvo Mario Delgado.

PT y PVEM paleros del PRI en Coahuila: Mario Delgado

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que tanto el PT como Partido Verde en Coahuila son un obstáculo para consolidar el cambio de gobierno en Coahuila pues, le están haciendo el trabajo sucio al PRI y hoy son paleros de los priistas.

Sostuvo que en estas concisiones será incomodo formalizar una alianza o coalición rumbo a la elección federal de 2024.

“Cuando menos nos va a poner en una situación muy incómoda, no por tu servidor, si no porque la gente no sé qué explicación le va a dar el Partido del Trabajo ni el Partido Verde cuando hemos hecho una alianza que ha tenido triunfos históricos. Están de paleros para evitar que se consolide el voto del cambio en favor de Morena, en favor de nuestro candidato Guadiana y de manera muy sospechosa se dedican a atacar a nuestro movimiento a confundir al electorado para que no se consolide el voto del cambio”, señaló Mario Delgado.

Sostuvo que ni el candidato del PT ni del Verde tienen posibilidades de ganar la gubernatura de Coahuila, por lo que los llamo a corregir el rumbo.