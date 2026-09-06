"¿Esa es la esperanza de México?”, critican a Morena por dejar basura en plaza de Tlatelolco

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, evidenció que tras el evento convocado por el partido Morena en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas haya quedado cubierta de basura.

A través de redes sociales, Rojo de la Vega indicó que una cuadrilla acudió a la zona ara atender la zona que quedó con carteles del partido y demás desechos tras el mitin.

Vecinos de Tlatelolco: recibí sus reportes sobre cómo quedó la zona después del evento de Morena, hoy. Ya envié cuadrillas para atenderlo de inmediato.



Lamento que los organizadores no se hayan hecho responsables.

En Cuauhtémoc todos son bienvenidos, pero quien usa el espacio… pic.twitter.com/PVsNFA5y2Z — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) September 5, 2026

"Lamento que los organizadores no se hayan hecho responsables. En Cuauhtémoc todos son bienvenidos, pero quien usa el espacio público también debe respetarlo. Nosotras respondemos", escribió la alcaldesa.

En las grabaciones que difundió la alcaldesa, se observan bolsas con desechos de box lunch que presuntamente fueron repartidos en el eventos. También se observan rejas tiradas.

Cuestionan a simpatizantes de Morena por mitin en Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco

Una joven se acercó a una mujer que portaba banderas en la explanada y la cuestionó de qué se trató el evento y por qué dejaban basura. La mujer, quien vestía chaleco y gorra, evadió la pregunta y después pidió no ser grabada.

"¿Por eso dejan tanta basura? Solo le estoy preguntando ¿Esa es la esperanza de México?", cuestionó la joven y posteriormente recorrió la Plaza de las Tres Culturas para seguir mostrando las bolsas de basura tras el mitin.

Este domingo, el partido Morena se reunió con sus simpatizantes en la plaza de Tlatelolco para ser parte de la Asamblea informativa del partido.

En el mitin reiteraron su llamado a la unidad, a 15 días de que Rubén Rocha Moya solicitara de nuevo licencia al gobierno de Sinaloa tras ser investigado por sus presuntos nexos contra el narcotráfico.

El de Rocha Moya es solo un caso de varios gobernadores y legisladores de Morena acusados del mismo delito, tal es el caso de Enrique Inzunza, Américo Villareal, Andy López Beltrán, entre otros.